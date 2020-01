SCANDALOS - Un medic a dat afară o pacientă cu fractură la picior pentru că avea...silicoane

O femeie susține că a fost externată din Spitalul Judeţean Târgu-Jiu, după un accident, deși avea fractură la picior. Mai mult, femeia spune că medicul de la radiologie a întrebat-o „Ce dracu' porți sutien, dacă tu ai silicioane?” și i-a spus că a făcut accident pentru că a pedepsit-o Dumnezeu.

Femeia de 36 de ani din Timiș a ajuns la SJU Târgu-Jiu după un accident cu 6 răniți care a avut loc în centrul orașului.

Ea a declarat, pentru MEDIAFAX, că i s-au făcut radiografii, apoi a mers un medic la ea și i-a spus că nu are nimic, în afara unor „dureri normale ca de la un accident”. Apoi, medicul a întrebat-o dacă rămâne până dimineață, iar femeia i-a răspuns că dacă nu are nimic, nu vede de ce ar rămâne, deși o durea piciorul și era umflat.

Corpul îi era plin de vânătăi și spune că s-a plâns de durere de șold, însă medicul i-a spus că nu are nimic rupt.

Femeia a semnat externarea și un polițist i-a chemat un taxi, cu care a mers la hotel să își revină. La hotel durerile la picior i s-au intensificat, dar după câteva ore a plecat cu soțul ei la Timișoara, unde a aflat că are fractură, fiind operată de urgență.

„Pe drum, sternul mă durea foarte tare și mă doare în continuare, când trag aer, când tușesc. Am zis să merg la spital la Timișoara, să mai fac un control pentru mine, că nu mă simțeam bine. Am mers la Spitalul Militar. Când au venit cu rezultatul de la film au zis . Nu mi-au dat filmele cu rezultatul la Târgu-Jiu, doar externarea. Mi-au făcut trimitere către UPU, la spitalul județean, în Timișoara, a venit un ortoped, s-a uitat și m-au băgat în operație. Mi-au pus un șurub, două cleme și sârmă de la cleme la șurub, ca să țină osul", a declarat femeia.

Aceasta spune că vrea să depună plângere împotriva medicului care i-a făcut radiografia: „Vreau să fac plângere împotriva doamnei care a fost de gardă, nu știu cum o cheamă, la Radiografie, în momentul în care m-au dus cu căruciorul și m-a pus pe masă, mi-am dat bluza jos și a zis . I-am zis . Pe piept am două piercing-uri și a început . Numai drăcuia. Și i-am zis . Am rămas șocată. M-a întors, m-a sucit și a zis . Doamna care m-a cărat, brancardier era, a rămas și dânsa șocată. În momentul în care a văzut că am silicoane, ea a luat foc".

Conducerea Spitalului Judeţean Târgu-Jiu a decis, miercuri, să înceapă o anchetă.

Managerul interimar al SJU Târgu- Jiu, Dumitru Vienescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că ancheta a început pentru a analiza lucrurile care au fost spuse.