SCANDALUL Caracal, la un alt NIVEL - Alexandru Cumpănașu anunță BURSĂ specială 'Alexandra Măceșanu pentru curaj'

Scandalul de la Caracal ajunge la un alt nivel. La circa trei săptămâni de când subiectul a explodat în presă, moartea Alexandrei Măceșanu și a Luzei Melencu, pe care Gheorghe Dincă a admis că le-a ucis, încă nu au fost probate de anchetatori. În plin război cu instituțiile statului, familia Alexandrei anunță o bursă specială în memoria fetei.

"STOP CLANURILOR DIN LICEE! COPIII NOSTRI NU SUNT MARFA NIMANUI!. Dragi prieteni, am anuntat deja ca am decis impreuna cu parintii Alexandrei infiintarea bursei private "Alexandra Macesanu pt Curaj". Luni ma voi deplasa la sediul Ministerului Educatiei pt a solicita transmiterea catre toate inspectoratele scolare judetene a solicitarii noastre de a nominaliza si evidentia TINERI de liceu care s-au opus clanurilor interlope sau au dat dovada de curaj in fata violentei din scoli sau din afara. Nu cerem nici un ban Ministerului Educatiei. Facem un apel si catre voi toti sa ne trimiteti povesti ale tinerilor curajosi de liceu din Romania la email: cumpanasualexandru@gmail.com. De asemenea saptamana viitoare vom lansa si o linie telefonica gratuita la care cei care au informatii despre Alexandra sa sune dar si ORICE persoana care are informatii despre orice tanar (fata sau baiat) hartuit de clanuri interlope, victima a agresiunilor acestora sau a incercarilor de racolare in licee pt prostitutie de catre interlopi. A venit momentul sa avem CURAJ. Linia telefonica se va chema: HELPLINE FOR LIFE: APEL PENTRU VIATA!", scrie Cumpănașu pe Facebook.