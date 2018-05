Scandalul din TVR bubuie în Parlament! Doina Gradea răspunde acuzațiilor

Preşedinte director general al SRTv, Doina Gradea, a spus că, marţi, în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor, că de luni de zile este ameninţată de jurnalistul Dragoş Pătraru, cel care a făcut publice înregistrări în care ea avea un limbaj injurios la adresa jurnaliştilor.

"De luni de zile am fost ameninţată şi, de ce nu, m-am simţit santajată, de domnul Pătraru, pentru a lua decizii în favoarea şi în condiţiile impuse de dumnealui în sensul prelungirii contractelor pe care le are în SRTv. De fiecarte dată când acestea se apropiau de termenul final", a spus Doina Gradea în timpul audierilor în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor, informează Mediafax.

Directorul general al SRTv, Doina Gradea, mai spune că se simte lezată de faptul că a fost înregistrată

"Simt că mi-a fost violată viața privată. Toată viața mea în mass-media am lucrat în echipă, însă mintea mea nu a fot niciodată setată că aș putea fi înregistrată în discuții private și santajată de colegi. Am fost înregistrață în discuții private, mă simt lezată, crucificată. În şapte luni de când am fost numită director general interimar şi apoi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SRTv, am fost permanent criticată faţă de anumiţi oameni din media, fără drept de apel, fără vreun motiv anume. Am fost jignită continuu, profesional de aceşti oameni, de aceeaşi oameni, lăsând loc unor comentarii care s-au constituit în jigniri personale", a mai spus Doina Gradea.

Deputaţii PNL, USR şi PMP s-au retras marţi de la lucrările Comisiei de Cultură în care preşedintele-director general al Societăţii Române de Televiziune, Doina Gradea, urma să fie audiată pe tema înregistrărilor apărute în presă, după ce, la propunerea PSD, s-a decis ca aceasta să îşi spună punctul de vedere fără a răspunde la întrebările membrilor comisiei.

Preşedintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor, Gigel Ştirbu, a propus ca săptămâna viitoare să fie audiat şi Dragos Pătraru pentru a-şi susţine punctul de vedere, după ce a făcut publice înregistrări cu Doina Gradea.