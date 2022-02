Scandalul din USR se extinde în partid: 'Niște oameni trebuie să plece și în primul rând Secretarul General'

Parlamentarul USR Irineu Darău a comentat actuala criză din partidul din care face parte. El cere ca actuala conducere a Secretariatului General să-și depună mandatul și să răspundă pentru „haosul” din alegerile interne. Darău reclamă faptul că Secretariatul General a fost total blocat după fuziunea USR cu PLUS.

„Nu înțeleg și regret că e atât de mult "scandal" în USR PLUS plecând de la o simplă viziune pentru partid. Este chiar benefic să avem viziuni concurente și să le dezbatem civilizat, dincolo de umori personale și cu cât mai puține atacuri la persoană. Nu mă voi exprima acum pe forma disputei (deși cred că se pune greșit problema atât prin "cartea" demisia președintelui, cât și prin atitudinea agresivă a echipei Barna-Ghinea-Drulă). Voi reveni mâine despre cum văd problemele politice fundamentale ale USR PLUS și care sunt câteva soluții de ieșire dintr-o situație aparent imposibilă.

Astăzi însă, așa cum am promis, vreau să mă exprim asumat pe marginea programului președintelui. În această postare voi fi puțin mai tehnic, fiindcă soluțiile sistemice pentru partid nu pot fi discutate altfel. În primul rând, e important că toți membrii pot analiza acest program, propunerea lui fiind o obligație statutară pentru președinte. Sunt dator să analizez acest program prin prisma celor 10 reforme pe care le-am propus pentru USR PLUS și pe care Dacian Cioloş le-a acceptat in corpore în turul II al alegerilor interne. Nu am susținut niciunul dintre ceilalți candidați în acele alegeri și cel mai ușor acum mi-ar fi să nu mă poziționez. Dar știu că acei 3300 de membri care m-au votat în primul tur trebuie reprezentați permanent.

Deci trebuie să o spun: 60%-70% dintre propunerile mele de atunci se regăsesc, măcar aproximativ, în programul propus de Dacian Cioloș. Cred că, atât pe acele reforme cât și pe alte propuneri, programul său trebuie îmbunătățit acum sau ulterior cu detalii despre operaționalizare, cu metrici și asumări de rezultate, cu instituții care să asigure implementarea unor mecanisme. Per total, majoritatea punctelor din programul președintelui mi se par de bun-simț, reformatoare și greu de contrazis. Sunt însă și puncte lipsă la care țin foarte mult, alături de nuanțe care trebuie clarificate. Le detaliez mai jos și le voi transmite către președinte.

1) Adăugarea unei acțiuni la capitolul 1.3. Pregătirea de guvernare:

-- Sprijin concret și imediat pentru aleșii locali, printr-un call-center unic la nivel național și o echipă centrală consistentă care să îi ajute în obținerea performanței și rezultatelor benefice pentru comunitățile locale

2) Adăugarea a două acțiuni la capitolul 2.3. Comisie pentru alegeri interne:

-- Definirea unui proces clar și implementarea fără opreliști a fiecărui referendum pentru care membrii strâng numărul necesari de semnături.

-- Calendare și procese electorale stabilite încă din 2022 pentru toate alegerile interne din 2023-2024: președinția partidului, Biroul Național, desemnarea candidatului la președinția României, desemnarea candidaților la celelalte funcții publice

3) Adăugarea a trei acțiuni la capitolul 2.5 Modificarea Statutului partidului:

-- Definirea și înființarea unei comisii de egalitate de șanse

-- Definirea și înființarea unui board etic permanent și independent care să vegheze la respectarea Statutului și la evoluția lui, respectiv la neîndepărtarea partidului de un set asumat de valori

-- Dezbaterea și aprobarea regulamentelor care astăzi lipsesc și care sunt necesare pentru ca Statutul să poată fi aplicat previzibil și unitar

4) Legat de prezența și acțiunea non-membrilor în instituții ale partidului, am identificat 2 capitole complet separate, față de care am opinii diferite. Sunt perfect de acord că în comisia pentru alegeri interne avem nevoie și de observatori și experți independenți, cu putere de decizie și/sau de acțiune (la fel și într-un board etic, pe care l-am propus și mai sus și mai demult). Însă în ceea ce privește guvernul din umbră și politicile publice, cred că nu e acceptabil ca non-membrii să aibă mai mult decât un rol consultativ. Până la urmă, ne dorim democrație și aceasta înseamnă decizie a membrilor (directă, sau prin reprezentare/delegare).

Așadar, mi se par chiar de bun augur propunerile și evaluările din exterior, dar deciziile cu caracter imperativ nu pot fi luate în afara partidului. Iar din Guvernul din umbră ar trebui să facă parte doar membri, fiindcă ne dorim totuși să dezvoltăm resursa umană internă pentru a fi capabilă de o guvernare pragmatică și performantă. Trebuie să recunoaștem însă că nici noul Departament de Politici Publice nu respectă nici democrația nici spiritul Statutului: această jucărie a cuiva a fost creată și adăugată Secretariatului General și a fost înființată de către Biroul Național, dându-i-se roluri extinse și eludându-se forurile care au de fapt atribuții legate de deciziile despre guvernare și politici publice: Comitetul Politic, Congresul și parlamentarii. Pe scurt, avem nevoie ca de aer de mecanisme prin care să ne consultăm permanent cu societatea civilă și să ne luăm feedback tot de acolo, dar deciziile politice nu pot fi luate altundeva decât în partid. Cred că acest aspect trebuie clarificat dincolo de orice dubiu în programul președintelui.

5) Cât despre Secretariatul General, consider că actuala conducere a acestei structuri este direct responsabilă moral pentru haosul din toate alegerile interne din ultimul an, iar acest lucru nu poate rămâne fără consecințe. Niște oameni trebuie să plece și în primul rând Secretarul General nu se poate ține de scaun. În plus, după fuziune și alegerile pentru președinție, în SG s-a ajuns la un blocaj contraproductiv pentru toată lumea, blocaj care afectează membrii și filialele. Tot președintele și Biroul Național sunt datori să găsească o soluție, în spiritul Statutului”, a spus Irineu Darău, pe pagina sa de Facebook.

