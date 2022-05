Scandalul imnului Ținutului Secuiesc ia amploare! Liderul grupului UDMR din CD: 'Contribuie la amplificarea sentimentului anti-maghiar'

Liderul Grupului UDMR din Camera Deputaților, Csoma Botond, susține că e de neconceput ca azi liderii politici sunt preocupați de teme naționaliste, cu referire la declarațiile lui Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu. Csoma Botond crede că vicepremierul Sorin Grindeanu a făcut "o gafă uriaşă" şi a avut o "atitudine intolerantă" atunci când a afirmat că a fost un gest incalificabil şi infam faptul că s-a cântat imnul secuiesc la meciul de hochei dintre România şi Ungaria.

„Îmi este de neconceput ca astăzi, când în vecinătate este un război și România este în plină criza economică, liderii țării sunt preocupați dacă la un meci de hochei s-a cântat un cântec al unei minorități naționale la un meci din cadrul Campionatului Mondial de Hochei desfășurat la Ljubljana (Slovenia). Mi se pare îngrijorător faptul că unii lideri politici se concentrează pe această temă falsă, în timp ce solicită reacții și sancțiuni din partea Ministerului Sportului, respectiv a Federației Române de Hochei, pentru că jucătorii au cântat, spontan, imnul Ținutului Secuiesc. Jucătorii nu pot fi trași la răspundere nici de federație, nici de minister pentru că au cântat un cântec care nu este împotriva României, sau a comunității majoritare, dar este o valoare locală a lor. La fel, nici ministrul Transporturilor nu poate fi tras la răspundere dacă cineva cântă într-un tren”, a declarat liderul Grupului UDMR din Camera Deputaților, Csoma Botond.

Csoma Botond a explicat că Imnul Secuiesc este o valoare a minorității maghiare din România, care nu este îndreptat nici împotriva comunității românești, nici împotriva României: „Este deosebit de important să înțelegem, mai ales în această zi, când sărbătorim independența României, pe 10 mai: diversitatea identităților regionale din țară, inclusiv a secuilor, nu face decât să ne întărească ca și comunitate, ca țară". Acesta consideră că noile ieșiri publice ale unor lideri politici nu fac altceva decât să încurajeze extremismul.

„Declarațiile unora la adresa jucătorilor de hochei contribuie la amplificarea sentimentului anti-maghiar și denotă o lipsă de toleranță pe care am mai întâlnit-o, cu ani în urmă, în Parlamentul României, în vremuri pe care le credeam demult apuse. Nu cred că în România europeană, multietnică, trebuie să aibă loc astfel de atitudini. Majoritatea din România ar trebui să accepte că există elemente care contribuie la păstrarea identităților regionale care nu aduc atingere României”, a adăugat liderul Grupului UDMR din Camera Deputaților.

"Eu cred că vicepremierul României a făcut o gafă uriaşă, a intrat în aceeaşi notă în care a intrat şi AUR în această speţă. M-a surprins că Sorin Grindeanu a făcut această declaraţie. Eu cred că domnul Grindeanu a avut o atitudine intolerantă spunând că este un gest incalificabil şi infam faptul că s-a cântat imnul secuiesc. Nu are niciun mesaj de jignire la adresa României sau a românilor", a spus deputatul UDMR, la Parlament, informează Agerpres.

El a afirmat că fredonarea imnului Ţinutului Secuiesc la acest meci de hochei a fost o atitudine spontană şi nu reprezintă un mesaj de jignire la adresa românilor.

"Nu cred că este un lucru deosebit că au cântat acest imn secuiesc sau imnul Ţinutului Secuiesc. Acel imn nu are nimic împotriva României, nu are un mesaj jignitor la adresa României. Acest imn al secuilor este parte a identităţii lor. (...) Nu s-a cântat Imnul României pentru că nu a câştigat România şi asta este procedura la imnurile de hochei, se cântă numai imnul ţării care câştigă partida. (...) Imnul secuiesc face parte din România, Ţinutul secuiesc face parte din România. (...) Este un simbol al comunităţii secuieşti acest imn secuiesc, care este o parte a identităţii lor. Sunt anumite cântece regionale care contribuie la identitatea regională a unei comunităţi. Dacă un etnic maghiar face parte din naţionala României, de ce nu poate să cânte un imn care contribuie la identitatea lui regională, care nu are nimic împotriva României sau a românilor? (...) Nu încurajăm acest lucru, dar credem că este natural şi nu este împotriva românilor. (...) Vă asigur că acest imn al Ţinutului Secuiesc nu are niciun mesaj de jignire la adresa României sau la adresa românilor. Eu cred că şi majoritatea românilor trebuie să accepte faptul că comunitatea maghiară, comunitatea secuilor are nişte simboluri, nişte cântece care contribuie la păstrarea identităţii şi această chestiune nu are niciun mesaj de jignire", a spus Csoma Botond.

El a susţinut că a dorit ca România să câştige meciul de hochei.

"Ce ură se încurajează printr-un imn care contribuie la identitatea secuilor, care nu are niciun mesaj de jignire la adresa românilor?, a reiterat deputatul UDMR.

El a admis că legea fundamentală nu prevede autonomia Ţinutului Secuiesc.

"Pentru acest deziderat trebuie modificată Constituţia", a spus deputatul UDMR.