Scandalul M...E PSD, faza pe bătaie - Consilier PSD, acuzat că a snopit în bătaie un bărbat care a dat share la poze cu mașina anti-PSD

Un consilier local PSD dintr-o comună vasluiană este acuzat că a bătut un localnic care a distribuit pe Facebook imagini cu maşina înmatriculată cu numere ”M...PSD”. ”Când toată ziua înjuri, insulţi, jigneşti, trebuie să te aştepţi la asemenea reacții”, spune liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu.

Primarul liberal al comunei Vinderei, județul Vaslui, Ionuț Ghiur, susține că un consilier local din partea PSD, Sterică Antohi, ar fi agresat un localnic.

Liberalul Ionuț Ghiur a declarat marți că un localnic, Ionuț B., ar fi fost agresat de către un consilier local din partea PSD, Sterică Antohi. Edilul susține că totul ar fi pornit de la un scandal cu mesaje gen "M.. PSD" care ar fi fost postate pe Facebook de către victimă.

"Domnul consilier local Sterică Antohi a avut un comportament huliganic. Acesta l-a lovit pe tânărul Ionuț B. fără motiv sau, mai bine zis, din cauza faptului că ține cu primarul actual, (...) i-a spart buza și l-a lovit cu picioarele și pumnii, lăsându-l inconștient. Totul a pornit de la niște postări ale lui Ionuț B. pe o pagină de Facebook, unde acesta a preluat poze cu mașina cu numărul de înmatriculare M...PSD. Domnul Ionuț B. are mai multe conturi de Facebook, am căutat și eu aseară, să văd mesajele și, într-adevăr, are unele postări mai vechi cu poze cu o mașină și o căruță cu numere de înmatriculare M..PSD", a declarat marți, corespondentului MEDIAFAX, edilul-șef din Vinderei.

Acesta a adăugat că a depus marți după-amiază o plângere împotriva lui Sterică Antohi la Secția de Poliție Vinderei.

De asemenea, edilul susține că victima este la spital și este foarte probabil ca, atunci când va fi externată, să își scoată un certificat medico-legal și să formuleze, la rândul său, o plângere împotriva lui Sterică Antohi.

Pe de altă parte, consilierul PSD Sterică Antohi susține că nu a fost implicat în vreun incident. El afirmă că ”un acolit al primarului” s-a legat de el şi are martori că nu l-a bătut.

”Ulterior, domnul primar a postat că eu i-aș fi agresat sluga credincioasă. Nu am agresat pe nimeni, dar domnul primar se teme că i-aș putea fi un adversar cu șanse mari la alegerile viitoare. Vă spun sincer, sunt bulversat!", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, consilierul local PSD Sterică Antohi.

La rândul său, liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, afirmă că nu a fost înştiinţat oficial despre incidentul de la Vinderei, însă, dacă agresiunea a avut loc, acesta ar fi din cauza efectului campaniei anti-PSD.

Buzatu nu exclude ca astfel de violenţe să mai aibă loc, pentru că, în opinia sa, susţinătorii şi membrii PSD ”s-au săturat să fie insultaţi”.

”Eu revin acum de la o ședință. Referitor la cazul de la Vinderei, nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu mi s-a adus la cunoştinţă. Totuși, când toată ziua înjuri, insulţi, jigneşti, trebuie să te aştepţi la asemenea reacții. Trebuie să dăm dovadă de moderație, să mai gândim ce spunem. Să dăm dovadă de toleranță, pentru că nu deținem adevărul absolut unii dintre noi. Voi analiza situația când voi ajunge la birou, trebuie să văd care au fost circumstanțele, e posibil să fi fost un conflict spontan între doi cetățeni din comuna respectivă", a declarat marți Dumitru Buzatu.