SCÂNTEI Candidatul PNL pentru Primăria Sector 5 se retrage din cursă: 'Liderii USR-Plus, cele mai ipocrite creaturi de laborator'

Dan Iulian Croitoru, desemnat inițial de PNL candidat la Primăria Sectorului 5, a anunțat că se retrage. El afirmă că nu este „omul lui Vanghelie” și a spus despre liderii USR PLUS că sunt „cele mai ipocrite creaturi de laborator ale politicii românești care au revărsat asupra sa gunoaie”.

„Familia și prietenii mă sfătuiesc să renunț la cursa pentru obținerea candidaturii PNL la Sectorul 5. Gunoaiele revărsate asupra mea de cele mai ipocrite creaturi de laborator ale politicii românești – liderii USR-Plus (personaje incapabile să bată un cui, care nu-și merită electoratul formidabil, format din oameni informați, implicați și dornici de schimbare) – i-au afectat și dezamăgit. Și pe ei, și pe mine. Mintea și inima îmi spun, de asemenea, să renunț. Într-o lume în care minciuna, calomnia și ipocrizia sunt principalele instrumente de negociere politică, nu am, în principiu, ce să caut. Sunt, la urma-urmei, un om obișnuit care are ce face și în afara administrației sau politicii. Mă retrag, așadar, deși am în spate votul și susținerea colegilor mei din PNL-Sector 5 (inclusiv al președintelui Cristian Băcanu), cărora le mulțumesc încă o dată pentru sprijin și pe care îi asigur de toată prețuirea și prietenia mea”, a scris pe Facebook Dan Iulian Croitoru.

El precizează că se retrage și pentru a se putea apăra public de „acuzațiile mincinoase” lansate de liderii USR-Plus.

„Până acum, am tăcut, „spre binele alianței”. Acum sunt dator față de mine însumi, față de ai mei și față de cei care mă cunosc, să mă apăr. Nu sunt omul lui Vanghelie. Sau sunt, în măsura în care Claudiu Năsui sau Vlad Voiculescu vin din familii de oameni obișnuiți, lipsiți de privilegii în comunism, și nu de foști securiști implicați în devalizarea României, în anii tranziției. Sunt omul lui Vanghelie în măsura în care Dan Barna ar fi un antreprenor capabil să reușească prin propriile forțe, și nu un parazit îmbogățit din contracte cu statul sau un lider confecționat la apelul bocancilor. M-am luptat cu Vanghelie aproape un deceniu, din postura de consilier local. Am fost printre primii care i-au contestat metodele de baron local, arătând că abordarea lui asupra administrației duce într-o fundătură, ne condamnă la subdezvoltare. I-am stat ca un os de pește în gât, iar viceprimar am ajuns împotriva voinței lui. M-au votat consilierii, iar Marian Vanghelie ai fi zis că a înghițit o broască. Dovada? Cât am fost viceprimar, nu mi-a delegat nicio atribuție. Cum spunem noi, în administrație, ascuțeam creioane. O știu toți cei care au fost alături de mine în acei ani... Acesta este adevărul. Un adevăr greu de admis de către cei care și-au clădit cariera publică pe vorbe goale, pe lozinci și pe minciuni. Altfel, dragi prieteni, vă asigur că, indiferent de gustul amar produs de această aventură cu multe pete urâte, politicianiste, voi rămâne același Croitoru pe care-l cunoașteți. Cu mintea limpede și inima sus”, a conchis Croitoru.