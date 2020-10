SCÂNTEI în PSD: Liviu Pop face SONDAJ să afle dacă să demisioneze sau nu din PSD, după ce a fost SCOS de pe liste

Supărare în PSD, acolo unde tot mai mulți foști vectori de imagine ai partidului rămân fără loc pe lista de la alegerile parlamentare. E și cazul senatorului Liviu Pop, fost ministru al Educației, care s-a trezit fără loc pe lista PSD de candidați. Pop face acum sondaj pentru a afla dacă ar trebui să demisioneze din partid.

"Desi am fost votat pentru prima pozitie la Senat de CEX PSD Maramures, am fost inlaturat de pe lista. Ce decizie credeti ca ar trebui sa iau: Sa raman in PSD? Sa imi dau demisia din PSD? Sa candidez din partea altui partid? Altceva? Va multumesc pentru eventualul raspuns. Respect!", a scris Liviu Pop.