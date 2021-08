Scarlett Johansson a devenit mamă: Actrița în vârsta de 36 de ani a născut un băiat

Actriţa Scarlett Johansson a născut recent un băiat, botezat Cosmo, primul ei copil cu scenaristul Colin Jost, care i-a devenit soţ anul trecut, potrivit news.ro.

Potrivit The Associated Press, anunţul a fost făcut de Jost pe Instagram. „OK, OK, avem un copil. Îl cheamă Cosmo. Îl iubim foarte mult”, a scris el.

Cosmo este primul copil al lui Jost, în vârstă de 39 de ani, cunoscut pentru rolul de gazdă a rubricii „Weekend Update” din cadrul emisiunii „Saturday Night Live”.

Johansson, în vârstă de 36 de ani, mai are o fiică, Rose, din căsătoria cu Romain Dauriac.

Cuplul s-a căsătorit în toamna lui 2020, în Palisades (New York). Johansson şi Jost şi-au anunţat logodna în mai 2019. Ei au o relaţie din 2017, după ce actriţa a fost invitată într-o ediţie a emisiunii „Saturday Night Live”.

