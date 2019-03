Scenariu de lucru în PSD-ALDE: Facturile la gaze ar putea fi subvenționate dintr-un 'fond de solidaritate' / VIDEO

Liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, au discutat varianta înființării unui „fond de solidaritate” în domeniul energiei, pentru consumatorii vulnerabili, fără să fie luată o decizie în acest sens.

Fostul ministru al Energiei, Toma Petcu (ALDE), a explicat, miercuri, la Parlament, care este varianta de lucru din coaliție.

„Deocamdata ramane plafonat gazul cu 68 (preţul la gazele naturale din producţia internă va fi plafonat la 68 lei/MWh pentru toti consumatorii, n.red.) si reglementat pretul la energie pentru toti consumatorii, dar ca sa fim cat mai aproape de adevar urmeaza sa analizam ce variante avem. Fie mergem pe ceea ce trebuie sa se intample la Ministerul Muncii si sa se defineasca consumatorul vulnerabil si prin lege avem mecanismul prin care poate fi sprijinit, fie cream un fond asa cum s-a mai intamplat in 2007-2008, in care toti producatorii mari au venit si au contribuit astfel incat sa reusim sa avem sumele necesare pentru a acoperi. Avem in calcul ambele variante. Din fond vor fi subventionati consumatorii vulnerabili dupa ce acestia vor fi identificati”, a declarat Toma Petcu.

