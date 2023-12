Scenariu Diana Șoșoacă: Serviciile secrete s-au activat pentru a crește UDMR în sondaje

Senatoarea independentă Diana Șoșoacă afirmă joi, cu aproximativ două ore înainte de începerea ședinței parlamentare extraordinare pentru respingerea a trei proiecte de lege privind autonomia Ţinutului Secuiesc, că UDMR este în pericol să rateze intrarea în Parlament și serviciile secrete ajută formațiunea maghiară să crească în rândul propriului electorat.

„BLAT SERVICII CU UDMR, PSD, PNL, USR SI AUR

ÎN PREAJMA ALEGERILOR SERVICIILE INSTIGĂ MAGHIARII ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR ȘI ROMÂNII ÎMPOTRIVA MAGHIARILOR, PT CA UDMR SĂ IA CÂTEVA PROCENTE IN PLUS, PE SEAMA UNUI VOT " IMPOTRIVA CELORLALȚI ". CELELALTE PARTIDE SE FAC CA SE LUPTA LA BAIONETA CU UDMR SI UITE ASA SE MAI RIDICA CÂTEVA PROCENTE.

DE CE ACUM S-A FACUT BLATUL MAI DEVREME? PT CA PT PRIMA DATA IN ISTORIA POSTDECEMBRISTA, UDMR ARE 1,7%, IAR CELELALTE PARTIDE AU SCAZUT DRAMATIC, IAR ASA-ZISA OPOZITIE AUR ESTE PRELUATĂ DE PSD, PNL SI USR PE MODEL PPDD, IAR NATIONALISTII VIN CĂTRE S.O.S. ȘI ALTE CÂTEVA PARTIDE NEPARLAMENTARE. ESTE O SITUAȚIE NEMAIÎNTÂLNITA IN ACESTI 34 DE ANI.

PE DE ALTĂ PARTE, ESTE O ACTIUNE DIN AFARA, E PREA ADANCA TĂCEREA CU CE SE ÎNTÂMPLĂ IN SERBIA ȘI UCRAINA.

DESPRE NEGOCIERILE DINTRE USA SI RUSIA DE CE NU VI SE SPUNE NIMIC? STITI CE A FOST PE 22.12.2023? ȘTIȚI DE ULTIMATUMUL PRIMIT DE USA?????

MIROASE A DECEMBRIE DOMNILOR! SI MULTI SE DUC DUPA FENTA!”, a scris Diana Șoșoacă, joi, pe Facebook.