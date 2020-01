Scenariu-surpriză analizat în PNL / SURSE

Liberalii au spus public că depun toate eforturile să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate. S-ar putea ca strădaniile PNL să fie insuficiente, au declarat surse liberale pentru STIRIPESURSE.RO.

Primul pas al liberalilor, spre anticipate, a fost angajarea răspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin, gest menit să forțeze PSD și UDMR să încerce demiterea Guvernului prin moțiunea de cenzură.

Surse din PNL spun că dacă pentru demiterea Guvernului se pot găsi soluții, mai departe se intră pe terenul nisipurilor mișcătoare, pentru că trebuie să se formeze o majoritate parlamentară care să respingă în Parlament două propuneri de premier.

În PNL se discută astfel că nu este deloc exclus să se renunțe la anticipate.

„Problema e alta. Daca gasesti voturile astfel incat sa-ti pice doua guverne. In afara de noi nu vrea nimeni anticipate pe bune, nici macar USR, care au ajuns la 10-11% in sondaje. De ce sa-si doreasca anticipate? ALDE si PMP risca sa nu intre in Parlament. Cu cine faci anticipate?

La al doilea guvern e problema. La primul guvern ii da mana PSD-ului sa voteze ca mai are o tura, dar la al doilea guvern voteaza orice. Doar daca la a doua investire de guvern vii cu un plan de guvernare ca taiem vouchere de vacanta, taiem indemnizatii de hrana si pui PSD sa voteze aia, e singura sansa.

Trebuie sa stea Ludovic de vorba cu partidele si daca astia spun de la inceput ca nu vor anticipate si voteaza orice, nu stiu daca are rost sa te apuci de ele. Cam in doua saptamani o sa stim sigur ce iese”, spun surse din PNL.

Vezi si: Lovitura fatală pentru Tăriceanu? .