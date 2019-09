SCENE INCREDIBILE într-o școală: Directoarea a rupt-o-n bătaie pe profesoara de română

Procurorii din Târgu-Jiu au început o anchetă, după ce o profesoară de limba română de la o școală gimnazială din oraș a reclamat că a fost lovită, sechestrată şi apoi şantajată de directoarea adjunctă a unității. Dascălul a depus o plângere și împotriva inspectorului școlar general.

O profesoară de limba română, care lucrează de opt ani la Școala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărăscu” din Târgu-Jiu și de 19 ani în învățământ, susține că, în luna februarie, a fost agresată de directoarea adjunctă a instituției și sechestrată în biroul acesteia.

Totul ar fi pornit în aceeași zi în care dascălul și-ar fi exprimat nemulțumirea față de comportamentului directoarei, în cadrul unei ședințe la care participa și un inspector școlar.

„Incidentul cu lovirea și sechestrarea a avut loc pe 14 februarie. A fost un control de rutină al Inspectoratului, eram eu, domnul inspector și ambele doamne director, în care doamna director adjunct încerca să mă acuze de ceva, dar a zis că o să-i spună domnului inspector în lipsa mea. Și atunci am zis că dacă există vreo nemulțumire, haideți să aud și eu care este. Atunci mi-am exprimat părerea față de doamna director adjunct, Daniela Morie, că are un comportament abuziv față de noi, că ne înjură, și nu doar pe mine. Și pe celelalte colege. De aici a pornit tot scandalul. Mie mi s-a cerut un proces verbal de la o ședință cu părinții”, a povestit, pentru MEDIAFAX, Felicia Boceanu, profesoara de limba română.

Ea susține că atunci când s-a dus să ducă procesul verbal a fost agresată de directoarea adjunctă.

„Peste două ore, terminasem orele, eu am mers să-l duc la doamna director și atunci doamna director adjunct m-a văzut și având biroul comun cu al doamnei director prim, s-a oferit să mă conducă la birou să las acel proces verbal. Doamna director prim era plecată la oră, mi-a deschis ușa, a încuiat-o, am fost lovită, m-a izbit de perete, m-a tras de păr, când s-a năpustit asupra mea, procesul verbal s-a șifonat. M-a împins și m-am lovit cu mâna de colțul biroului. Nu am bănuit nimic, nu aveam nici telefonul la mine. Ușa era încuiată, a băgat cheile în buzunar. A rămas acolo cu mine încuiată, aproximativ 40 de minute, probabil gândindu-se să mă liniștesc, să nu sun la Poliție, am stat acolo până când la ușă a apărut doamna director prim, însoțită de o colegă. Doamna director prim a deschis ușa", a mai spus Felicia Boceanu.

La scurt timp, cadrul didactic a mers la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu și a depus plângere împotriva directoarei adjuncte.

În luna mai, profesoara a înregistrat audio întâlnirea cu inspectorul general al ISJ Gorj, Marcela Mrejeru, și cu cele două directoare, în care șefa inspectoratului i-a cerut să îşi retragă plângerile penale. Ulterior, dascălul susține că ar fi avut parte de tăierea unor zile din salariu şi de un calificativ „bine”, deși comisia metodică îi acordase punctaj de 95.5.

„În februarie am fost lovită și sechestrată, s-a format o comisie de cercetare disciplinară care s-a suspendat, pentru că eu am depus plângerea penală la Parchet. Mi-au dat o decizie prin care îmi spuneau că am șase zile nemotivate. Eu plecasem cu un proiect cu școala în Turcia și ele mi-au cerut concediul medical, pentru că îmi dăduseră aprobare și să îmi fac analize. Am fost la inspectorat să spun ce mi se întâmplă. Doamna Mrejeru le-a chemat pe cele două. Seara, la școală m-au chemat doamnele director la ele în birou să facă presiuni. În următoarea zi a venit doamna inspector general la școală, în biroul doamnelor director, mi-a spus să îmi retrag plângerea, doamna Mrejeru și cele două doamne. Să mergem să rezolv la Poliție, că altfel nu pot rezolva cu cele șase zile tăiate. Nu am acceptat condiția, pentru că eu aveam aprobări pentru deplasare, pentru cele șase zile. Cred că doamna Mrejeru, după cum rezultă și din înregistrare, a făcut șantaj și abuz de funcție, acum organele competente rămân să stabilească dacă a fost vorba de un șantaj. Din punctul meu de vedere, acolo se încadrează. Și împotriva doamnei director prim", a mai declarat Felicia Boceanu.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, Camelia Caragea, a precizat, pentru MEDIAFAX, că este în desfăsurare o anchetă în acest caz. „Sunt două cauze penale în care are calitatea de persoană vătămată. O cauză are ca obiect infracțiunea de purtare abuzivă și lipsire de libertate, iar cealaltă cauză infracțiunea de abuz în serviciu și șantaj", a spus Camelia Caragea.

Inspectorul școlar general al ISJ Gorj, Marcela Mrejeru, neagă acuzațiile ce îi sunt aduse.

„Eu am făcut o încercare de mediere între ele. Ea poate să spună orice și nici nu are voie să mă înregistreze. Eu nu am făcut altceva decât să mediez un conflict între director și profesorul de limba română, fiecare avea o problemă. Știu că a apărut o chestie că le șantajam, am spus că sunt șantajabile, doamna profesoară trebuia să plece într-un proiect, după aceea a revenit și a spus că pleacă să-și facă analize medicale, iar eu i-am spus că nu putea să se ducă la analize medicale, dacă prima dată a spus că este la proiect. Am înțeles că mi-a făcut plângere. Aștept să văd. Nu m-a chemat nimeni deocamdată. Nu sunt deloc afectată de lucrul acesta, pentru că știu că nu am făcut niciun rău la nimeni", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Marcela Mrejeru, inspectorul general al ISJ Gorj.

Directorul adjunct al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Tătărăscu”, Daniela Morie, nu a putut fi contactată telefonic pentru a comenta acuzațiile care i se aduc.

