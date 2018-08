SCENE INCREDIBILE între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă: 'A țipat la telefon, a spus că va anunța Departamentul de Stat și Bruxellesul'

Liviu Dragnea a dezvăluit ce i-a spus Viorica Dăncilă, după discuția cu președintele Klaus Iohannis, de vineri. Conform lui Dragnea, Iohannis ar fi țipat la premier, iar acest episod nu e singular.

”Nu plec în concediu. Mi-e teamă să nu mă conteste la CCR. Stau liniștit! În primul rând, Iohannis ieri și vineri s-a făcut de râs. Asta este prima constatare a mea. Prima dată s-a umplut de ridicol cu contestarea la CCR a plecării în concediu a doamnei premier și ieri a fost apogeul ridicolului. O serie întreagă de minciuni, a mai făcut și două dezacorduri. Este din ce în ce mai disperat, pentru că acum câteva luni de zile, nici măcar nu îl interesa PNL. Spunea că va ieși președinte pentru că nu avea contracandidat. Ulterior am realizat că cine va fi contracandidat îl va rezolva cu statul paralel. Vede că nu mai are susținere în stradă, pentru că mase mari de oameni nu se mai lasă incitați de provocările lui. Are o foarte mare problemă, pentru că în primul rând el nu mai are bază electorală. Și-a construit-o pe o minciună și o gogoașă mediatică umflată de statul paralel, cu lupta împotriva corupției, pentru că a călcat în picioare CCR și după 30 de zile a decis revocarea doamnei Kovesi de la DNA. E agitat, vede că se mișcă Cioloș, un alt candidat la prezidențiale și singurul partid rămas este PNL.

Premierul mi-a spus că îl va suna să îi spună că va pleca în concediu. Mi-a spus ce a vorbit.Doamna premier mi-a spus foarte limpede că principalul motiv de supărare și faptul că a țipat de nenumărate ori la ea la telefon era rectificarea bugetară. Nu înseamnă ca s-a intimidat doamna prim-ministru, nici nu era ceva nou. A spus că o să transmita la Departamentul de stat și la Bruxelles că nu mai are bani să meargă la NATO, la Bruxelles.Exact, de mai multe ori (a țipat la premier – n.r.), dar nu înseamnă că s-a intimidat doamna premier. S-a mai întâmplat când i-a spus de vizita din Israel, pe același ton. I-a spus că nu o să mai aibă bani (Adminsitrația Prezidențială – n.r.) să plece la Bruxelles, la NATO și tot felul de astfel de prostii. În 2018 a primit 58 milioane de lei, în primul semestru a cheltuit 22 milioane de lei. I s-au pus 46 de milioane de lei. Există rezervă la Guvern ca să compenseze, dar asta este marea problemă. S-au făcut mai multe tăieri la mai multe instituții și la Senat și la Cameră, la servicii, care nu au cheltuit nici jumătate din bugetul alocat, iar sumele au fost alocate către niște domenii prioritate pentru noi. Președintele e orbit de ură, îi vine din cap, din suflet. El a crezut că va fi regele acestei țări, dictatorul acestei țări, tătucul. El nu a crezut că vreo instituție nu va executa ordinele lui. E deranjat că Parlamentul are puncte de vedere, că Guvernul guvernează, că anumiți lideri politici i se opun. Asta îl urcă pe pereți.

E deranjat că la anul, când vom deține președinția Consiliului, că Viorica Dăncilă va ține legăturile cu toți liderii. Ar vrea ca el să facă asta.

Planul lui rămâne să dea jos Guvenrul folosind statul paralel.”, a declarat Liviu Dragnea.

