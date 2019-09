Schimb de replici între ministrul Muncii și Traian Băsescu în direct: 'Nu e nevoie de autostrăzi?' / 'Prezentare metafizică'

Ministrul Muncii, Marius Budăi, l-a întrebat, sâmbătă, pe fostul președinte Traian Băsescu dacă este adevărat că a spus că România nu are nevoie de autostrăzi. Băsescu i-a spus că este interesantă „prezentarea metafizică”, dar acest lucru se întâmpla în anul 1997, când România nu era în UE, informează Mediafax.

Marius Budăi l-a întrebat pe fostul președinte Traian Băsescu, într-o intervenție la RTV, dacă este adevărat că a spus că România nu are nevoie de autostrăzi.

„Chiar vreau să vă întreb pentru că public s-a tot spus că dumneavoastră sunteți cel care a spus că România nu are nevoie de autostrăzi. Vreți să clarificați acest aspect?”, l-a întrebat Budăi pe Băsescu.

Fostul președinte a replicat că este „interesantă prezentarea metafizică”, dar în 1997 România nu era în Uniunea Europeană și, mai mult, țara noastră era în încetare de plăți.

„E interesantă prezentarea metafizică pe care o aveți. Nu am spus niciodată că nu are nevoie de autostrăzi, am spus că nu sunt bani pentru autostrăzi. Puteți lua înregistrarea din 1997. Atunci România era în încetare de plăți și doi nu eram în UE, nu ne dădea nimeni bani să le construim. Acum ne dă UE bani și nu le construiți. Asta era în 1997”, a spus Băsescu.

Dialogul a venit în contextul în care Băsescu a declarat că dacă ar fi președinte de partid nu ar semna pactul propus de premierul Viorica Dăncilă.