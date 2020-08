Schimbare importantă de macaz la PSD. Marcel Ciolacu: PSD trebuie să privească spre angajații din multinaționale

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, la Congresul extraordinar al partidului, că partidul va continua să apere categoriile defavorizate de români dar trebuie să

„Romania are nevoie de PSD, Romania are nevoie de o stanga puternica, de siguranta, de reconstructie si de cresterea nivelului de trai. Azi doar PSD reprezinta stanga romaneasca si valorile sale. Vrem sa ramanem un partid conservator care se uita mai degraba in trecut, sau vrem sa ne transformam intr-un partid modern, care se uita in viitoar spre progres? Societatea si asteptarile romanilor s-au schimbat. Vrem sa ramane prizonierii vechilor metode de a face politica? PSD va contina sa ii pare pe bunici, pe cei vulnerabili, pe mame si copii, pe tinerii la inceput de drum, dar trebuie sa privim mai departe, sa fim aproape de romanii din clasa de mijloc, de antreprenori, profesori, medici, cei care muncesc in multinationale, cei din HoReCa, fermieri”, a declarat Marcel Ciolacu.