Schimbare la conducerea Blue Air - Cine ia locul lui Gheorge Răcaru

Blue Air, cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportaţi, a anunţat luni că directorul general Gheorghe Răcaru, în vârstă de 70 de ani, se retrage din funcţie, în locul său fiind numit Marius Puiu.

”Gheorghe Răcaru a decis, la vârsta de 70 de ani, şi după 48 de ani dedicaţi aviaţiei, să se retragă din funcţia executivă. A fost director general al Blue Air încă din prima zi a companiei (13 decembrie 2004), şi şi-a menţinut funcţia până astăzi, cu o scurtă pauză în perioada 2009-2013. Astăzi, Gheorghe Răcaru a predat conducerea Blue Air către succesorul său, Marius Puiu”, a informat luni Blue Air.

Marius Puiu, desemnat noul director general al Blue Air, lucrează în aviaţie din 1986, când a fost angajat la Tarom ca inginer de zbor. Începând cu anul 1993 s-a dedicat mediului privat, s-a specializat în managementul afacerilor şi a condus mai multe companii. În urmă cu zece ani, Marius Puiu s-a alăturat echipei Blue Air ca pilot de Boeing 737, iar din 2013 a devenit unul dintre cei patru acţionari ai companiei.

În ultimii cinci ani, Marius Puiu a fost pilot comandant, a devenit instructor de zbor, iar din primăvara acestui an a fost numit director operaţional, în subordinea căruia s-au aflat diviziile Flight Operations, Ground Operations şi Control Center Operations.

“Să fiu în fruntea Blue Air a fost pasiunea şi o parte a identităţii mele timp de foarte mulţi ani. A fost un privilegiu să conduc această echipă talentată şi sunt mândru că am avut oportunitatea să lucrez cu oamenii talentaţi pe care Blue Air îi are. Decizia de astăzi vine după câteva luni de reflecţie. Atât eu, cât şi Marius, împărtăşim aceeaşi viziune în ceea ce priveşte viitorul companiei şi am încredere că Blue Air va continua să prospere şi de aici înainte”, a precizat Gheorghe Răcaru.

Marius Puiu, de luni noul director general al Blue Air, a precizat că acceptă cu recunoştinţă noua responsabilitate.

”În ultimii ani, am avut ocazia să lucrez alături de domnul Răcaru şi sunt pregătit să dau tot ce este mai bun pentru a-i călca pe urme şi pentru a conduce compania spre noi orizonturi”, a spus Puiu.

Blue Air şi-a început activitatea pe 13 decembrie 2004, în prezent operând peste 100 de rute în Belgia, Cipru, Danemarca, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Norvegia, Marea Britanie, Portugalia, România, Suedia şi Spania. Compania are nouă baze operaţionale, în Bucureşti, Bacău, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Larnaca, Liverpool, Torino şi Alghero.

Compania a transportat anul trecut 5.061.790 pasageri, cu 70% mai mult faţă de anul anterior şi peste estimările iniţiale, şi mai mult decât dublu faţă de anul 2015, când a transportat puţin peste 2 milioane de pasageri.

Creşterea numărului de pasageri cu 70% se datorează faptului că, în 2017, Blue Air a continuat să se extindă, a crescut numărul de rute interne, frecvenţa acestora, dar şi legăturile directe între litoral cu o parte dintre oraşele mari din România.