Schimbări la vârful organizației comerciale a Philip Morris România

Din 1 decembrie, ca parte integrantă a misiunii Philip Morris International de a construi un viitor fără fum și de le oferi fumătorilor adulți din România alternative mai bune la continuarea fumatului, au loc schimbări în structura organizației comerciale din România. Cei trei piloni pe care se va desfășura activitatea comercială vor fi: Consumer Experience, Marketing & Digital și Commercial Operations, iar pozițiile de directori ai acestor departamente vor fi ocupate de Ruxandra Pașca, Sonia Micu, respectiv Claudiu Ilian.

„Facem progrese uriașe pentru a înlocui țigările cu produse fără fum, cum este IQOS, care sunt o alegere mai bună pentru cei care altfel ar continua să fumeze. Suntem în plin proces de transformare a companiei și a industriei tutunului, transformare ce va avea un impact pozitiv asupra persoanelor care fumează, asupra sănătății publice și a societății în general. Avem nevoie de oameni care cred în această transformare și în misiunea Philip Morris de a construi un viitor fără fum și am încredere că, alături de Sonia Micu, Ruxandra Pașca și Claudiu Ilian, suntem pe drumul cel bun.” – Branislav Bibic, Managing Director, Philip Morris România

Sonia Micu se alătură Philip Morris România ca Director Marketing & Digital după o carieră de peste 15 ani în marketing și antreprenoriat și un masterat în Marketing Management la London College. În cadrul The Coca-Cola Company, Sonia a condus o echipă de Creative Excellence în realizarea campaniilor de comunicare ale unor branduri globale și a dezvoltat strategii de marketing pentru cele 23 de țări din Europa Centrală și de Sud. În 2015, a fondat propria companie, NALU, nominalizată ca Start-up of the Year de Business Review și premiată cu trofeul Forbes Cool Brands pentru Emerging Brands. Cinci ani mai târziu, Sonia a vândut compania, iar de la 1 decembrie se alătură echipei Philip Morris România, pentru a contribui la construirea unui viitor fără fum.

Cu ajutorul echipei de Marketing & Digital, Sonia va dezvolta și va pune în aplicare strategia de brand și cea de portofoliu de produse fără fum a companiei.

„Am fost suprinsă de curajul unei companii atât de mari cum este Philip Morris International de a paria pe un viitor fără fum după 170 de ani în care fost un lider global în producția și comercizalizarea țigărilor. Mă întrebam dacă voi găsi un mediu care să mă provoace mai mult ca antreprenoriatul, însă, cu siguranță, să îți transformi business-ul din temelii pentru dezvoltarea unor produse mai puțin nocive pentru fumătorii care altfel ar continua să fumeze este extrem de curajos, cu un posibil impact în societate pe care cu greu îl poți atinge ca antreprenor. Voi fi mândră să pun umărul la creșterea IQOS în România, alături de o echipă care a dovedit deja că este capabilă de rezultate excepționale.” – Sonia Micu

Ruxandra Pașca, care a deținut până în acest moment funcția de Director Marketing & Development și a coordonat strategia de brand și protofoliu din cadrul Philip Morris România, va prelua conducerea noului departament de Consumer Experience, unde va coordona strategia de dezvoltare a produselor fără fum, de educare și de loializare a consumatorilor pentru a le

oferi acestora cea mai bună experiență înainte și după vânzare. Cu o experiență de peste 12 ani în marketing, digital marketing și consumer insights și absolventă a Universității Bocconi din Milano și a unui master în International Marketing Management, Ruxandra și-a dezvoltat cariera în industrii diverse, în companii din România, Elveția și Italia. S-a alăturat Philip Morris România în 2012 și în ultimii ani a coordonat construirea strategiei de brand pentru IQOS, atât în România, câ și la nivelul Uniunii Europene.

„IQOS este un proiect de suflet pe care l-am văzut cum crește de la an la an. Pentru un marketeer e ceva rar să poți participa la deschiderea unei noi categorii, nu doar la lansarea unei extensii de brand. Să lucrez pentru Philip Morris este o provocare care mi-a oferit mereu oportunitatea de a fi creativă, de a participa la reinventarea unui business și de a crea ceva valoros pentru consumator și societate. Despre acest lucru este și această nouă reorganizare a companiei și sunt încântată să primesc o nouă provocare, dar și un nou partener precum Sonia, alături de care să construim nu doar acest brand, ci o Românie fără fum.” – Ruxandra Pașca

Ruxandra și Sonia vor face echipă cu Claudiu Ilian, care ocupă poziția de Commercial Operations Director și conduce cel mai numeros departament al diviziei comerciale. Cu o experiență de peste 20 de ani în cadrul Philip Morris România, din care ultimii 2 ani ca Director Trade and Consumer Activation, Claudiu coordonează strategia de comercializare a portofoliului de produse al companiei. Prin relațiile stabile și de încredere dezvoltate cu partenerii comerciali și prin îmbunătățirea continuă a canalelor de interacțiune cu consumatorii, departamentul de Commercial Operations contribuie la abordarea centrată pe consumatori a companiei.

„Am avut privilegiul de a lucra pentru Philip Morris România în ultimii 20 de ani și de a mă dezvolta împreună cu compania, de fi martor direct la schimbările prin care a trecut în acest timp. Aș putea chiar spune că am senzația că am lucrat pentru companii diferite, cu priorități și strategii diferite. Revoluția pe care am generat-o în industrie odată cu lansarea IQOS ne-a obligat, ca departament de vânzări și distribuție, să ne schimbăm și să evoluăm pe toate planurile: de la modul în care am regândit și implementat strategia în favoarea B2C, la importanta pe care o acordăm astăzi studiului nevoilor consumatorilor noștri, până la parteneriatele construite la nivelul retailerilor și modul în care activăm în piață. Evident, și celelalte departamente, Consumer Experience și Marketing & Digital, au evoluat mult și într-o direcție nouă și plină de provocări, iar schimbarea recentă a structurii este una naturală care ne va ajuta să ne atingem obiectivele ambițioase în care credem cu toții.” – Claudiu Ilian

Philip Morris International: Pentru un viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) și-a propus să transforme industria tutunului pentru a crea un viitor fără fum în care țigările vor fi înlocuite cu produse fără fum în beneficiul fumătorilor adulți care, altfel, ar continua să fumeze, dar și al societății, al companiei și al acționarilor săi. PMI este lider internațional în industria tutunului și se ocupă cu fabricarea și comercializarea țigaretelor, a produselor fără fum, a dispozitivelor și accesoriilor electronice aferente acestora, precum și a altor produse care conțin nicotină pe piețele din afara Statelor Unite ale Americii. Suplimentar, PMI pune la dispoziția Altria Group, în vederea comercializării sub licență în Statele Unite, o versiune a dispozitivului IQOS și consumabile. În SUA, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a autorizat promovarea dispozitivului ca produs din tutun cu risc modificat (MRTP) și a determinat că o decizie de expunere modificată este oportună pentru promovarea sănătății publice. PMI își construiește viitorul pe o nouă categorie de

produse fără fum, care, deși nu sunt lipsite de riscuri, sunt o alegere mult mai bună decât continuarea fumatului tradițional. Prin eforturi multidisciplinare în dezvoltarea de produse, tehnologie de ultimă generație și oameni de știință de top, PMI dorește să se asigure că produsele sale fără fum răspund preferințelor consumatorilor adulți, precum și cerințelor riguroase de reglementare. Portofoliul de produse fără fum IQOS al PMI include produse heat-not-burn și produse cu vapori cu conținut de nicotină. Până în 30 septembrie 2020, PMI estimează că aproximativ 11,7 milioane de fumători adulți din întreaga lume au renunțat la fumat și au trecut la produsul care încălzește tutunul al PMI, disponibil în 61 de piețe în principalele orașe sau la nivel național sub brandul IQOS. Pentru mai multe informații, vizitați http://www.pmi.com și http://www.pmiscience.com.

Echipa de management a Philip Morris România e compusă din Branislav Bibic (Managing Director), Herman Van Staalduinen (Manufacturing Director), Ruxandra Pașca (Director Consumer Experience), Sonia Micu (Director Marketing & Digital), Claudiu Ilian (Director Commercial Operations), Stere Garofil (Head of Project Management Office), Dragoș Bucurenci (Director Communication), Alexandra Olaru (Director External Affairs), Denisa Cristea (Head of Business Planning), Luminița Florea (Director People & Culture) și Ștefan Cărămidă (Senior Legal Counsel).