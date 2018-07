Schimbările din guvernul britanic indică abordarea unei perspective pragmatice în ceea ce privește Brexit-ul

Demisiile de duminică şi luni din guvernul britanic a doi mari susţinători ai unei separări fără concesii de Uniunea Europeană (UE) lasă să se vadă perspectiva unei schimbări de curs în favoarea unei abordări mai pragmatice, comentează presa şi analişti din Marea Britanie, comentează miercuri AFP, informează Agerpres.

A fost nevoie se pare de numai patru zile pentru a schimba faţa negocierilor. Totul a început vineri, prin prezentarea în faţa premierului Theresa May a unei propuneri, "planul Chequers", care prevedea înfiinţarea unei zone de liber schimb pentru bunuri între Marea Britanie şi UE. Obiectivul este clar - de a conserva o relaţie comercială strânsă cu cei 27 - şi ar presupune punerea în funcţiune a unei serii întregi de "reguli comune".

Acest plan a fost interpretat de adepţii unui Brexit dur ca o trădare a votului britanicilor în favoarea ieşirii din UE, printre aceştia David Davis, ministrul pentru Brexit, şi Boris Johnson, cel pentru externe, care au trântit uşa guvernului, duminică primul, luni al doilea. "Visul (Brexit-ului) este pe cale să moară", a notat Boris Johnson în demisia sa.

Aceste plecări răsunătoare au clătinat violent poziţiile Theresei May, însă în final ele i-ar putea permite să mute piesele după cum doreşte şi are rolul unui realism de care guvernul britanic ducea până acum lipsă, apreciază analişti. Pe scurt, după ce a încercat în zadar imposibila sinteză între aspiraţiile "brexiter"-ilor şi ale "remainer"-ilor (pro-UE), May pare să se fi decis să opteze pentru a face ceea ce este posibil.

Vezi și: SUA amenință cu noi taxe vamale impuse Chinei, începând din toamnă

"Situaţia cere un realism nemilos", a subliniat fostul ministru William Hague, voce influentă în cadrul Partidului Conservator al premierului, în cotidianul The Daily Telegraph.

Pentru The Guardian, remanierea guvernamentală operată a dus la un executiv "mai pragmatic, mai suplu" şi "mai puţin marcat ideologic".

Săptămânalul conservator The Spectator merge şi mai departe, văzând în aceasta "o lovitură de stat a remainer-ilor, care ocupă de acum toate posturile cele mai importante", referinţă la înlocuirea lui Boris Johnson prin Jeremy Hunt, care, sigur, s-a raliat celor pro-Brexit, dar care susţinuse în 2016 menţinerea în UE.

"Guvernul este acum constituit în mod clar din pragmatici", analizează la rândul său Steve Peers de la Universitatea Essex. În ceea ce priveşte "visătorii", care refuză orice compromis asupra Brexit-ului, ei sunt de acum "cantonaţi în băncile adunării (legislative), însă doar timpul va spune dacă acest lucru va dura". Pentru că Theresa May nu este ferită în faţa unei reacţii sau chiar a unei rebeliuni din partea deputaţilor eurosceptici, parlamentul urmând încă să examineze mai multe proiecte de lege legate de Brexit şi ar putea să-şi spună ultimul cuvânt asupra acordului final negociat cu Bruxellesul.

"Cum naiba va reuşi May să treacă de parlament când majoritatea sa depinde de eurosceptici care s-au opus planului Chequers şi mulţi ei s-ar bucura să vadă Marea Britanie ieşind din UE fără un acord?", se întreabă Constantine Fraser de la cabinetul de analişti TS Lombard. Între timp, Theresa May, descrisă de atâtea ori drept o lideră slabă, "pare să fi fost întărită, cel puţin pe termen scurt, de demisiile lui Davis şi Johnson", doi grei care nu ezitau să se opună premierului în orientările asupra Brexit-ului, opinează expertul. "Euroscepticii cei mai angajaţi au decis să renunţe la orice influenţă în cadrul guvernului şi este clar că aripa foarte de dreapta din partid (conservator) nu are mijloace de a o răsturna pe May, în orice caz nu în toiul negocierilor asupra Brexit-ului", adaugă el.

Vezi și: ALERTĂ - Juncker, mesaj tranşant pentru Dăncilă: Prioritatea trasată de președintele Comisiei Europene

În ceea ce-i priveşte pe europeni, care în aceste ultime săptămâni nu şi-au ascuns nerăbdarea în condiţiile în care data Brexit-ului, prevăzut pentru 29 martie 2019, se apropie cu paşi mari, primele lor reacţii par să preia aerul schimbării care vine dinspre Londra. "Dacă Marea Britanie este capabilă să-şi tempereze anumite linii roşii, atunci şi UE ar trebui să fie flexibilă", a subliniat premierul irlandez Leo Varadkar. "Cred că suntem pe cale să intrăm într-o nouă fază", a mai spus el.