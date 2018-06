Scriitoarea J. K. Rowling, autoarea romanelor din seria 'Harry Potter', va publica un nou volum poliţist

Scriitoarea J. K. Rowling, autoarea romanelor din seria "Harry Potter", va publica la sfârşitul acestui an un nou volum poliţist sub pseudonimul Robert Galbraith, intitulat "Lethal White", informează contactmusic.com, potrivit Mediafax.

Noul volum va face parte din seria "Cormoran Strike", care mai include cărţile "Career of Evil" (2013), "The Silkworm" (2014) şi "The Cuckoo's Calling" (2015) şi îi prezintă pe detectivul privat Strike şi asistenta sa Robin Ellacott dezlegând o serie de crime.

Informaţia a fost confirmată pe platforma de socializare online Twitter de J. K. Rowling.

Precedentele volume scrise de J.K. Rowling sub pseudonimul Robert Galbraith au fost bine primite de criticii de specialitate, dar şi de public şi au fost adaptate în seriale TV de succes, produse de postul BBC One.

Citește și: Târg de antichități la Muzeul Național al Țăranului Român

Anterior, J. K. Rowling a anunţat că intenţionează să lanseze şapte romane într-o serie poliţistă, care vor prezenta aventurile prin care vor trece Cormoran Strike, un veteran al războiului din Afganistan, care devine detectiv privat, şi asistenta sa, Robin.

În vârstă de 52 de ani, J. K. Rowling, care înainte de a-şi publica romanele din seria "Harry Potter" era o mamă singură ce trăia din ajutorul social, avea în urmă cu câţiva ani o avere de aproximativ un miliard de dolari, potrivit revistei Forbes. Totodată, J.K. Rowling este considerată una dintre cele mai influente femei britanice.

Cărţile "Harry Potter" au fost publicate în peste 500 de milioane de copii între anii 1997 şi 2007 şi au fost adaptate pentru marele ecran, cu Daniel Radcliffe în rolul lui Harry, Emma Watson ca Hermione Granger şi Rupert Grint ca Ron Weasley. Filmele au avut încasări totale de 2,39 de miliarde de dolari.