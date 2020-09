Scriitoarea Maggie O'Farrell a fost recompensată cu Women's Prize for Fiction pe 2020 pentru romanul 'Hamnet'

Scriitoarea Maggie O'Farrell este câştigătoarea ediţiei de anul acesta a Women's Prize for Fiction pentru volumul ''Hamnet'', un roman inspirat din viaţa singurului fiu al dramaturgului William Shakespeare, potrivit bbc.com, citată de Agerpres.

Scriitoarea, născută în Irlanda de Nord, le-a devansat pe Hilary Mantel, Bernardine Evaristo şi alte trei autoare aflate pe lista scurtă pentru această prestigioasă distincţie literară, recompensată cu 30.000 de lire sterline.''Hamnet'' este o relatare ficţionalizată a vieţii fiului celebrului dramaturg englez, care a decedat în 1596, la vârsta de doar 11 ani.Potrivit preşedintei juriului, Martha Lane Fox, volumul exprimă ''ceva profund despre experienţa umană''.''Euforia de a fi împreună, în aceeaşi încăpere, cu prilejul întâlnirii finale de jurizare a fost rapid eclipsată de entuziasmul pe care îl simţim cu toţii referitor la această câştigătoare excepţională'', a declarat ea.

Bernardine Evaristo a fost nominalizată pentru romanul ''Girl, Woman, Other'', care, în 2019, a câştigat prestigiosul Booker Prize împreună cu Margaret Atwood, autoarea volumului ''The Testaments''.



Hilary Mantel a fost prezentă pe lista scurtă cu romanul ''The Mirror and the Light'', ultimul volum al trilogiei sale dedicate lui Thomas Cromwell.



Hilary Mantel, recompensată de două ori cu Booker Prize, a mai fost nominalizată la Women's Prize for Fiction în 2006, 2010 şi 2013, fără să câştige însă premiul.



Angie Cruz, Natalie Haynes şi Jenny Offill s-au aflat de asemenea pe lista scurtă cu romanele ''Dominicana'', ''A Thousand Ships'' şi, respectiv, ''Weather''.



Ceremonia de decernare a Women's Prize for Fiction a fost iniţial programată să se desfăşoare în data de 3 iunie, dar a fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19.



Maggie O'Farrell a fost desemnată câştigătoare miercuri, în cadrul unui eveniment online, desfăşurat în Londra, autoarei fiindu-i înmânat premiul în Edinburgh, oraşul în care locuieşte.



Maggie O'Farrell este cea de-a 25-a câştigătoare a acestui premiu decernat pentru prima dată în 1996, sub denumirea Orange Prize for Fiction, care recompensează ''excelenţa, originalitatea şi accesibilitatea în literatura scrisă de femei din lumea întreagă''. De-a lungul timpului, pe lista laureaţilor s-au mai aflat Eimear McBride, Ali Smith, Zadie Smith şi Andrea Levy.