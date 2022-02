Scriitorii Margaret Atwood, Svetlana Aleksievici și Orhan Pamuk, au semnat un apel la pace: Nu poate exista o Europă liberă şi sigură fără o Ucraină liberă

„Înspăimântaţi de violenţa declanşată de forţele ruse împotriva Ucrainei”, spun scriitori precum Svetlana Alexievich, Orhan Pamuk, Maria Ressa, Olga Tokarczuk, Burhan Sönmez, Margaret Atwood şi Salman Rushdie care au au semnat o scrisoare deschisă pro-Ucraina, conform news.ro.

„Noi, scriitorii din întreaga lume, suntem înspăimântaţi de violenţa declanşată de forţele ruse împotriva Ucrainei şi facem apel urgent la încetarea vărsării de sânge. Suntem uniţi în condamnarea unui război fără sens, purtat de refuzul preşedintelui Putin de a accepta drepturile poporului Ucrainei de a-şi dezbate direcţia şi istoria viitoare fără amestecul Moscovei. Suntem uniţi în sprijinirea scriitorilor, jurnaliştilor, artiştilor şi întregului popor din Ucraina, care trăiesc prin cele mai întunecate ore. Vă stăm alături şi vă simţim durerea.

Toate persoanele au dreptul la pace, liberă exprimare şi liberă întrunire. Războiul lui Putin este un atac asupra democraţiei şi libertăţii nu doar în Ucraina, ci în întreaga lume. Suntem uniţi în apelul la pace şi la încetarea propagandei care alimentează violenţa. Nu poate exista o Europă liberă şi sigură fără o Ucraină liberă şi independentă. Pacea trebuie să prevaleze”, au transmis ei, potrivit The Guardian.

Între semnatarii acestui apel sunt membrii PEN International: Svetlana Alexievich, Orhan Pamuk, Maria Ressa, Olga Tokarczuk, Burhan Sönmez, Margaret Atwood şi Salman Rushdie.

Atwood, în stradă pentru Ucraina

Margaret Atwood, cea mai cunoscută scriitoare canadiană, autoare a peste 35 de volume de proză, poezie şi eseuri critice, traduse în zeci de limbi, s-a alăturat manifestanţilor din Toronto care denunţă războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei.

A scris romane („Alias Grace”, editura Corint), „Povestea cameristei”, „Ochi-de-pisică”, „Oryx şi Crake”, „Asasinul orb”, „Femeia comestibilă”, volume de proză scurtă - „Dancing Girls and Other Stories” şi de poezii („The Circle Game”, „Interlunar”, „Morning in the Burned House”, „Eating Fire: Selected Poetry”, precum şi literatură pentru copii.

A fost premiată cu Booker Prize, The Governor General’s Award, Giller Prize, Premio Letterario Internazionale Mondello, Toronto Book Award, Sunday Times Award for Literary Excellence, Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Este membră a Societăţii Regale din Canada, i-a fost decernat Ordinul Norvegian al Meritului Literar şi titlul de Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor al Franţei. În prezent locuieşte la Toronto.

În imaginea care apare pe reţelele de socializare, Margaret Atwood este alături de protestatari cu steagul Ucrainei.