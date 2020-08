Scriitorul Alexandru Petria sare în apărarea lui Cristi Puiu

Cunoscutul scriitor Alexandru Petria este revoltat de atacurile la care este supus regizorul Cristi Puiu, după declarațiile acestuia de la Cluj. Petria se întreabă „Ce a făcut regizorul Cristi Puiu, ca să fie făcut idiot de sinistrul Cristian Tudor Popescu și să sară pe el întreg sistemul propagandei, acela pentru care se potrivesc cuvintele lui Federico Fellini- „Reclama plătită de guvern se numește cenzură”, când omul nu s-a comportat indecent, ci a fost normal și firesc?

Citiți textul integral de pe Facebook al scriitorului:

Ce a făcut regizorul Cristi Puiu, ca să fie făcut idiot de sinistrul Cristian Tudor Popescu și să sară pe el întreg sistemul propagandei, acela pentru care se potrivesc cuvintele lui Federico Fellini- „Reclama plătită de guvern se numește cenzură”? S-a enervat că i s-a cerut să poarte mască într-un parc, unde urma să aibă loc proiecția noului său film, "Malmkrog", și a răbufnit: „Am muncit foarte mult la acest film, fără mască. Am avut noroc. Uitaţi, stau, păstrez distanţarea socială, toate normele sunt aici. Ce o să vedeţi aici pe ecran probabil că este încă o copie de lucru, dar nu filmul ca atare, ci subtitrarea, deci s-ar putea să existe încă două-trei greşeli. N-am apucat să corectăm, pentru că nu ne-am gândit că o să lansăm vreodată acest film din pricina acestei pandemii mondiale. Filmul a ieşit în Franţa, în săli de cinema, fără distanţare socială şi fără mască, în interior, cum ar veni treaba. Şi ăsta este motivul pentru care eu nu particip la această poveste". A continuat: "Stau, distanţare socială iar de mâine, am înţeles, la Cluj se poartă mască în aer liber. Ok, îmi pare rău pentru dumneavoastră, este un film de 200 de minute. Să staţi cu masca pe faţă să vă uitaţi la un film de 200 de minute este inuman. Şi eu vă rog să plecaţi atunci când aţi simţit că trebuie să ieşiţi, că nu mai suportaţi, să plecaţi, vă rog foarte mult. Dacă dumneavoastră sunteţi aici şi vă uitaţi la un film azi, este pentru că au existat nişte oameni indisciplinaţi în România în decembrie '89 şi care au zis 'Nu' dictaturii. Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii, să intre în dialog, nu să ne trateze ca pe nişte vite. Da, există această problemă, există o epidemie, există un virus, dar tonul autorităţilor statului este inacceptabil". "Mi se pare extraordinar de mişto că la Cluj oamenii sunt disciplinaţi şi atenţi la toate detaliile astea, dar cred că absolut orice abuz trebuie amendat. Şi dacă n-o faceţi dumneavoastră, prin vot de data asta, n-o face nimeni. Dacă n-o facem noi, n-o face nimeni. Şi ştiu că oamenii sunt speriaţi şi respect şi distanţarea socială şi port masca când intru în absolut orice spaţiu închis. Dar dacă mâine o să vă ceară dumneavoastră să mergeţi în mâini, credeţi-mă, o să mergeţi în mâini. Pe (Bulevardul - n.r.) Eroilor. Îmi pare foarte rău şi ştiu că nu toţi sunteţi de acord cu mine şi vă e teamă de pandemie. Ar fi bine să vă fie teamă de alte lucruri, mult mai grave", a mai afirmat regizorul.

A zis ceva extraordinar? Scandalos? Nu. Doar că și constatările de bun-simț, banale provoacă isterizarea reprezentanților Ministerului Adevărului, ca în „1984”, romanul lui George Orwell.

Merg în context cuvintele lui Walter Benjamin că „Dumnezeu îi nutrește pe oameni, iar statul îi subnutrește”.