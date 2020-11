Scriitorul francez Serge Joncour a fost recompensat luni pentru cartea sa "Nature Humaine" cu premiul Femina, una dintre puţinele recompense literare menţinute luna aceasta în Franţa în pofida închiderii librăriilor în cadrul măsurilor luate în noua perioadă de izolare pentru limitarea răspândirii coronavirusului, relatează EFE potrivit Agerpres.

Serge Joncour, în vârstă de 58 de ani, prezintă în acest roman publicat de editura Flammarion schimbările din Franţa rurală de la sfârşitul secolului XX, descrise prin ochii unei familii de agricultori din sud-vestul ţării.Autorul, născut la Paris în 1961, a publicat în Franţa aproape douăzeci de cărţi şi a fost recompensat în 2015 cu premiul Deux Magots, iar în 2016 cu premiul Interallié.

Femina este unul dintre cele mai importante premiile literare franceze şi a fost creat în 1904, la un an după Goncourt, ca o contrapondere la acesta.



Membrele juriului, exclusiv feminin, au dorit să denunţe lipsa de reprezentativitate feminină la premiul Goncourt şi au acordat primul trofeu scriitoarei Myriam Harry, căreia i-a fost refuzat premiul pe motiv că este femeie.



Luni, premiul Femina a fost acordat la categoria roman străin scriitoarei britanice de origine sud-africană Deborah Levy, pentru primele volume ale autobiografiei sale în curs, "The Cost of Living" şi "Things I Don't Want to Know".



Premiul special al juriului i-a fost atribuit scriitorului libanez Charif Majdalani pentru cartea sa "Beyrouth 2020", iar premiul Femina pentru eseu a fost acordat scriitorului Christophe Granger pentru "Joseph Kabris ou les possibilités d'une vie".



Juriile premiilor Goncourt, Interallié şi Renaudot, ai căror câştigători vor fi anunţaţi în următoarele zile, au anunţat săptămâna trecută că îşi amână decizia până când librăriile, închise după decretarea perioadei de izolare impusă în Franţa vinerea trecută până la 1 decembrie, îşi vor redeschide porţile.



Într-un comunicat publicat la 29 octombrie, juriul Femina a anunţat că îşi menţine decizia acordării premiului pentru a-şi demonstra angajamentul faţă de librăriile independente care au dezvoltat în această perioadă un serviciu de livrare la domiciliu pentru a menţine un minimum de vânzări.