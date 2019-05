Scriitorul Ken Follett va publica un text inedit despre catedrala Notre-Dame

Scriitorul britanic Ken Follett va publica pe 13 iunie un text inedit despre catedrala Notre-Dame de Paris, grav deteriorată în urma incendiului produs luna trecută, a anunţat joi editura franceză Robert Laffont, potrivit AFP, scrie Agerpres.

Titlul lucrării nu a fost precizat, dar beneficiile şi drepturile de autor obţinute în urma vânzării cărţii vor fi în totalitate donate către Fondation du Patrimoine, organizaţie care are drept obiectiv strângerea de fonduri în vederea reabilitării construcţiilor din patrimoniul public, a precizat editura într-un comunicat.Catedrala Notre-Dame ''întruchipează relaţia noastră cu Istoria. Construcţia Notre-Dame a început în 1163, acum aproape 1000 de ani. Când asistăm la distrugerea unui asemenea edificiu, e ca şi cum ar muri o persoană'', a mărturisit scriitorul pentru AFP, în ziua care a urmat incendiului.Edificiul, care a reprezentat sursa de inspiraţie pentru cartea sa ''The Pillars of the Earth'', a fost avariat în urma incendiului din 15 aprilie, care a devastat o parte semnificativă din acoperiş şi a distrus în totalitate fleşa catedralei.

Citește și: Instagram BLOCHEAZĂ hashtag-uri care răspândesc informaţii false legate de vaccinare



''Când am aflat, în 15 aprilie, că Notre-Dame era în flăcări, am crezut totodată că Ken Follett a avut un fel de viziune premonitorie'', se mai precizează în comunicatul editurii.



"Astfel s-a născut ideea acestui scurt text inedit, în care scriitorul povesteşte emoţia care l-a cuprins atunci când a aflat vestea, după care revine asupra istoriei Notre-Dame, de la construcţia acesteia, la influenţa pe care a exercitat-o asupra marelui Victor Hugo şi asupra autorului însuşi. Arată totodată măsura în care Notre-Dame exercită o fascinaţie şi o atracţie universală", a adăugat editorul.



"'Ken Follett a folosit Notre-Dame ca sursă de inspiraţie pentru a transmite marelui public pasiunea sa legată de catedrale. Şi-a arătat imediat solidaritatea şi ne reaminteşte în acest scurt text legătura puternică şi ancestrală dintre Notre-Dame şi noi", a explicat directoarea editurii Robert Laffont, Cécile Boyer-Runge.