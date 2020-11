Scriitorul Mihail Sebastian este omagiat, la Londra, în cadrul Festivalului literar româno-britanic Romania Rocks

Scriitorul Mihail Sebastian este omagiat, vineri, la Londra, în cadrul Festivalului literar româno-britanic Romania Rocks şi în seria „Who is Romania”/ „Cine este România”, potrivit news.ro.

Este vorba despre lansarea online (ora 16.00, ora României) a cărţii „Femei” de Mihail Sebastian, în cadrul unei discuţii online între traducătorul Philip O‘Ceallaigh şi Camelia Crăciun (Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Studii Iudaice), şi de prezentarea video (ora 14.00, ziua României) a biografiei autorului în cel de-al cincilea episod realizat de istoricul britanic Tessa Dunlop. Ambele evenimente pot fi accesate pe pagina Facebook a ICR Londra.

Mihail Sebastian, născut Iosif Hechter, cunoscut pentru piesele sale lirice şi ironice, pentru romanele psihologice, pentru eseurile, recenziile şi articolele de o înaltă calitate publicistică, reuşise să supravieţuiască măsurilor antisemite şi războiului, însă un accident rutier, într-o zi obişnuită de mai, i-a fost fatal.

Mai puţin de patru decenii din viaţa scriitorului „care a înţeles emoţia”, ale cărui cărţi sunt traduse peste tot în lume şi care, postum, câştigă încă premii, vor fi prezentate de dr Tessa Dunlop într-o scurtă incursiune în istoria vremii.

Relaţia cu Nae Ionescu, „omul-momentului” în perioada interbelică, ironia sorţii sale, a celui care a cuprins atât de bine frumuseţea României şi care totuşi nu a fost acceptat de ţara natală, experienţele prin care trece Mihail Sebastian, prigonit, abandonat de prieteni, sunt surprinse în imagini grăitoare, fragmente inedite, pasaje din „Jurnalul” scriitorului.

Curajul de a scrie despre experienţa de a fi evreu în România interbelică, romanul „De două mii de ani”, prefaţat de Nae Ionescu, aducându-i singurătatea, este (re)amintit în episodul scris şi prezentat de cunoscuta jurnalistă britanică. Viaţa lui Mihail Sebastian, prezentată drept o „mărturie a naturii autodistructive a rasismului”, este reconstituită de la copilăria în oraşul dunărean, primele scrieri şi controverse, premiera cu sala plină a piesei „Steaua fără nume” din timpul războiului, dar fără a se şti că piesa a fost scrisă de el, la accidentul rutier suferit în timp ce se îndrepta spre Universitatea din Bucureşti, unde urma să susţină o prelegere despre Balzac.

Mai multe detalii despre perioada în care a fost scris „Oraşul cu salcâmi”, roman câştigător al prestigiosului premiu PEN Translation, pot fi vizionate în episodul dedicat lui Mihail Sebastian, realizat de Storytailors şi difuzat simultan pe reţelele sociale ale editurii Penguin, care a publicat în engleză romanele „De două mii de ani” şi „Femei”, titluri ale ICR şi ale editurii Humanitas.

Publicul interesat este invitat două ore mai târziu să aprofundeze înţelegerea lui Mihail Sebastian şi a contextului cultural al anilor interbelici româneşti, în evenimentul online de lansare a cărţii „Femei”, publicat de editura Penguin, găzduit de ICR Londra în cadrul festivalului de literatură „Romania Rocks” şi care îi are ca protagonişti pe traducătorul Philip O'Ceallaigh şi profesoara Camelia Crăciun (Universitatea din Bucureşti).

În cadrul proiectului iniţiat de reprezentanţa ICR la Londra, „Who is Romania”, au fost evocaţi până acum Ştefan cel Mare, Regina Maria a României, George Enescu şi Nicolae Grigorescu. Primele patru episoade au înregistrat peste 500.000 de vizualizări şi au fost preluate, între altele, de Clarence House - The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall, Daily Mail, BBC Kent, Royalty TV, History Hit, London Philharmonic Orchestra, Familia Regală a României, Festivalul „George Enescu”, Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Artă al României.