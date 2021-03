SCRISOARE DESCHISĂ - Consiliul Național al Românilor din Ucraina

SCRISOARE DESCHISĂ, privind desființarea programului de burse identitare pentru elevii români din Ucraina

Către: Domnul Klaus Werner IOHANNIS, Președintele României

Doamna Anca DRAGU, președinte al Senatului României

Domnul Ludovic ORBAN, președinte al Camerei Deputaților,

președinte al Partidului Național Liberal

Domnul Florin Vasile CÎȚU, prim-ministru al României,

Domnul Dan BARNA, viceprim-ministru,

președinte al Uniunii Salvați România

Domnul Hunor KELEMEN, viceprim-ministru,

președinte al Uniunii Democrate Maghiare din România

Domnul Varujan PAMBUCCIAN, lider al Grupului parlamentar al minorităților naționale

Domnul Bogdan AURESCU Ministrul Afacerilor Externe al României

Domnul senator Claudiu-Richard TÂRZIU, președinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni

Domnul senator Titus CORLĂȚEAN, președinte al Comisiei pentru politică externă,

Domnul deputat Gigel-Sorinel ȘTIRBU, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Doamna deputat Rozália-Ibolya BIRÓ, președinte al Comisiei pentru politică externă

Stimate domnule Președinte al României,

Stimată doamnă președinte al Senatului României,

Stimate domnule președinte al Camerei Deputaților,

Stimate domnule prim-ministru al României,

Stimați domnilor președinți ai partidelor din coaliția de guvernământ,

Stimate domnule ministru al Afacerilor Externe,

Stimați domnilor președinți ai Comisiilor parlamentare pentru românii de pretutindeni /comunitățile de români din afara țării,

Stimate domnule președinte al Comisiei pentru politică externă din senatul României,

Stimată doamnă președinte al Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților,,

-

Noi, membri ai Comunității Românești din Ucraina, aparținând mai multor organizații reprezentative ale românilor din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatică, am luat act cu multă nedumerire și durere sufletească de faptul că Patria noastră etnică și istorică România a hotărât să desființeze Programul multianual de burse identitare pentru elevii români din Ucraina care studiază în limba română.

Am urmărit îndeaproape, ca în fiecare an, dezbaterile publice pe marginea proiectului de Lege a bugetului de stat și am constatat cu adânc regret că anul acesta atât Guvernul, cât și Parlamentul României au eliminat din bugetul de stat fondurile destinate Programului de burse identitare pentru copiii noștri instruiți în limba română.

-

Am văzut de asemenea că, în ședința Comisiilor parlamentare reunite pentru buget și finanțe, Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului României s-au opus adoptării amendamentelor privind acordarea finanțării pentru bursele identitare destinate elevilor români care studiază în limba română în școlile din Ucraina, precum și pentru sprijinirea funcţionării catedrelor de limba română din Universitățile Cernăuți, Ujgorod și Ismail.

-

Am înțeles aceste gesturi publice asumate oficial ca pe semnale politice clare privind desființarea Programului de burse identitare și acordul tacit al României cu desființarea singurelor forme de învățământ universitar în limba română din Ucraina, ceea ce crește tot mai mult pericolul de dispariție a comunității românilor din Ucraina, supuși de ani de zile unui puternic proces de asimilare forțată. Acest fapt adâncește în mediul comunității sentimentul că suntem abandonați de către România și lăsați de unii singuri în fața riscului asimilării.

Statul român și-a asumat să aplice, începând cu anul de învățământ 2017-2018, un program de burse identitare ca pe o intervenție minimală cu scopul de a menține elevii români în clasele cu predarea în limba română. Acest program a venit ca o reacție imediată la adoptarea mult criticatei Legi a educației din Ucraina, care a marcat un moment de adâncire a politicilor asimilaționiste ale Kievului.

Sperăm că dumneavoastră cunoașteți faptul că populația școlară română din Ucraina se ridică la aproximativ 57.000 de elevi, adică aproximativ 14% din corpul social al comunității noastre. Partea tristă este că doar 39% dintre acești copii sunt instruiți în limba maternă română, pe când 61% din copiii români sunt instruiți în limbile ucraineană și rusă, în condițiile în care statul ucrainean stimulează prin diferite mijloace înscrierea copiilor români în școlile și clasele cu predarea în limba ucraineană și încurajează refuzul unei părţi a copiilor noştri de a se înscrie în școlile și clasele cu predarea în limba maternă.

-

Totodată, dinamica numărului instituțiilor de învățământ cu predarea în limba română din Ucraina este una continuu descrescătoare. În cuprinsul actualelor frontiere ale Ucrainei au existat școli cu predarea în limba română în 282 de localități în care românii viețuiau în mod tradițional. În intervalul 1924-2020 în Ucraina au fost lichidate 205 școli cu predarea în limba română. În prezent există școli sau clase cu predarea în limba română în doar 75 de localități. În regiunile Kropivnițk și Nicolaev nu mai există nicio școală în limba maternă pentru conaționalii noștri, iar în regiunea Odesa a mai rămas o singură școală națională (în Borisăuca, fostul raionul Tatarbunar). În aceste trei regiuni locuiesc 42% dintre membrii comunității românești din Ucraina. De asemenea, doar în 68 de localități există grădinițe sau grupe cu limba română de instruire şi educaţie. Numărul unităților preșcolare de limbă română este într-un declin tot mai accentuat. Acest fapt constituie un factor determinant pentru ca părinții să opteze pentru înscrierea copiilor în școlile sau clasele cu predarea în limba ucraineană (sau rusă).

Programul de burse identitare derulat în anii 2018-2020 reușise să determine un număr important de părinți români să-și înscrie copiii în clasele cu predarea în limba română. Acest program ne redase speranța că vom putea salva învățământul în limba română din Ucraina și încetini procesul tot mai accentuat de asimilare lingvistică și etnică. De aceea, am salutat cu bucurie faptul că în Programul de guvernare 2020-2024, aprobat de Parlamentul României, s-a prevăzut ”Reformarea politicii de acordare a burselor pentru cetățenii Republicii Moldova și, respectiv, pentru etnicii români din afara granițelor – extinderea actualului program pentru românii din Ucraina și la românii din alte comunități istorice”.

Ținându-se cont de cuantumul burselor identitare din anii precedenți, pentru derularea în anul curent de învățământ 2020-2021 a Programului multianual de burse identitare acordate elevilor români din Ucraina (clasele I-IV) ar fi fost necesare aproximativ 8 milioane de lei. De asemenea, pentru sprijinirea continuității catedrelor de limba română din Universitățile Cernăuți, Ujgorod și Ismail ar fi fost necesar un total de circa 500 de mii de lei.

-

În anul bugetar 2020 angajamentul asumat public de continuare, operaționalizare și dezvoltare a Programului de burse identitare pentru elevii români din comunitățile istorice a fost onorat cu mare întârziere, urmare a multiplelor noastre cereri repetate. Din păcate, după cum am înţeles, ceea ce s-a întâmplat în anul bugetar precedent nu a fost decât un preludiu al deciziei inexplicabile de desființare a acestui program.

În această situație, vă cerem, în calitatea dumneavoastră de reprezentanți de vârf ai statului și națiunii române, un răspuns oficial privind motivele deciziei de desființare a Programului de burse identitare pentru elevii români din Ucraina, precum și șansele de reluare a acestui Program în ultimele 3 luni rămase până la încheierea anului curent de învățământ 2020-2021.

Folosim prilejul pentru a reitera cererile noastre adresate statului român și instituțiilor sale să adopte măsuri permanente și eficiente, pe baza unei bune cunoașteri a necesităților reale ale comunității românilor din Ucraina, măsuri care să determine înscrierea copiilor români în creșe, grădinițe și școli cu predarea în limba română pentru a putea rezista în fața proceselor tot mai accentuate de asimilare etnică și lingvistică.

-

Vasile Tărâțeanu, președintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”

Ilie T. Zegrea, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți

Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultură și Literatură în Bucovina „Mihai Eminescu”

Marin Gherman, președintele Centrului Media BucPress – asociația jurnaliștilor români din Ucraina

Ștefan Broască, vice-președintele Asociației Științifico-Pedagogice „Aron Pumnul” din Ucraina

Mihai Mecineanu, președintele Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa