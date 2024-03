Se alege praful de 'Gașca Zurli'? 'Bucătărașul Lulu', nou atac la Mirela Retegan: Modul în care s-a terminat mi s-a părut foarte nedrept și urât

La începutul lunii martie, trei membri extrem de iubiți din Gașca Zurli își anunțau demisia. Mirela Retegan, fondatoarea proiectului, a dat de înțeles că motivul plecării celor trei ar avea legătură cu faptul că aceștia și-au dorit să facă altceva. Lulu Varodi a dat cărțile pe față și a vorbit despre adevăratul motiv al plecării.

Trei plecări din Gașca Zurli

În urmă cu puțin timp, Vero Căliman, cunoscută sub numele de „Fetița Zurli”, Lulu Varodi sau „Bucătărașul Lulu” și Răzvan Marina, cel care îl interpreta pe Truli, au anunțat că se retrag din Gașca Zurli, după 14 ani. Plecarea lor i-a luat prin surprindere pe fani și mulți s-au întrebat care este motivul demisiilor pe bandă rulantă.

Acum, Lulu Varodi a vorbit despre ce s-a întâmplat, de fapt, cu Gașca Zurli și a dat de înțeles că plecarea sa s-a produs din cauza mai multor neînțelegeri cu Mirela Retegan. Lucrurile s-ar fi degradat atât de mult în timp încât singura variantă a fost demisia.

Invitat la emisiunea lui Cătălin Măruță, Lulu Varodi a acceptat să răspundă întrebărilor picante. Întrebat ce sentimente îl încearcă atunci când vine vorba de Mirela Retegan, fostul membru din Gașca Zurli a răspuns „recunoștință și nedreptate”.

Acesta a subliniat că îi e recunoscător Mirelei pentru șansa pe care i-a oferit-o, dar a punctat și faptul că de ceva timp se simțea nedreptățit, lucru pe care nu l-a mai suportat. Deși nu și-a dorit să dezvăluie mai multe detalii despre demisie, Lulu a dat de înțeles că vinovată de plecarea lui și a colegilor este doar Mirela Retegan.

Dialogul dintre Măruță și Lulu

„Lulu: Recunoștință combinată cu nedreptate.

Cătălin Măruță: Citește-o! Mi se pare că chestia asta spune despre tine că ești un băiat foarte mișto.

Lulu: Da, da! ‘Ce sentimente ai atunci când o vezi pe Mirela Retegan? Descrie în două cuvinte relația cu ea’

Cătălin Măruță: Recunoștință pentru că probabil…

Lulu: Pentru că mi-a dat șansa și ocazia și să intru în lumea asta în care am intrat și să fac parte din Gașcă. Am fost recunoscător de-a lungul anilor și sunt în continuare pentru că am primit o șansă unică.

Nu sunt orice om care a plecat de la locul de muncă. Faptul că am fost în lumea asta și am fost în Gașca Zurli cu siguranță îmi deschide acum, pe mai departe, mai multe portițe, dar modul în care s-a terminat mi s-a părut foarte nedrept și urât.

Cătălin Măruță: Dar de ce s-a terminat? Cât poți să spui și dacă poți să spui și cât poți să spui.

Lulu: Nu pot să spun!

Cătălin Măruță: Nu se mai putea continua?

Lulu: Din punctul meu de vedere se putea continua.(…) Am plecat pentru că am fost adus până în punctul ăla în care singura soluție era demisia”, a spus Lulu Varodi, scrie romaniatv.net.