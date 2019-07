Se alege praful de sportul alb? Ion Țiriac trage un semnal de ALARMĂ: 'Pe mine mă așteaptă Sahara, cu tot nisipul de acolo'

Ion Țiriac, președintele Federației Române de Tenis, trage un semnal puternic de alarmă privind viitorul „sportului alb” în România, informează gsp.ro.

Țiriac e de părere că actualul mod în care FRT e organizată nu dă speranțe în descoperirea unei noi campioane de nivelul Simonei Halep. Pre;edintele FRT a dezvăluit ce ar însemna pentru România un titlu la simplu la Wimbledon.

"Ceva ce nu avem până acum. L-am prețui și mai mult datorită acestui lcuru. Ne-ar pune în cartea de adrese a tenisului și mai sus decât suntem acum. Suntem o națiune de respectat. Trebuie să ne respectăm și noi.

E o rațiune pentru care mai am 5 luni, 6 zile și 10 ore în funcția asta, de președinte al FRT, care presupune multă muncă. În 3 săptămâni am avut multă înțelegere de la toată lumea. Toți își dau seama că federația de tenis a fost văduvită în ultimii 3 ani și totuși are niște rezultate.

Trebuie să intrăm în normalitate. Ba mai mult, eu am venit aici 6 luni ca să vedem ce dracu' facem după Simona. Pentru că pe mine mă așteaptă Sahara, cu tot nisipul de acolo. Iar eu nu pot vinde nisip. Trebuie să facem o selecție naturală, să găsesc undeva la 5.000 de tineri, între 3-4 și 7 ani, din care să vedem care sunt cei 500 cărora le place tenisul. Să avem 10 centre naționale, asta dacă vrem să ne respectăm galoanele. Noi nu mai vrem nimic! Și mi-e foarte ușor să fiu agresiv, nu arogant, pentru că nu cer nimic pentru mine. Vreau ca tenisul să-și câștige locul în ierarhia socială, nu de sport, a țării noastre", a spus Ion Țiriac.