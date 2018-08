Se cere DEMISIA lui Petre Daea: 'Nu are expertiza necesară pentru a ţine sub control o astfel de situaţie de criză'

Uniunea Salvaţi România (USR) cere demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru "incompetenţa sau nepăsarea" de care dă dovadă în gestionarea crizei declanşate de gripa porcină africană, potrivit Agerpres.

USR reclamă absenţa unor campanii de informare adecvată în rândul populaţiei cu privire la acest virus.



USR susţine că este inacceptabil ca Guvernul şi Ministerul Agriculturii să arate constant incapacitatea de a stopa extinderea focarelor de pestă porcină africană.

"Autorităţile române au avut la dispoziţie toate instrumentele şi mecanismele conferite de lege, dar şi exemple de bune practici, pe care le-ar fi putut utiliza pentru managementul situaţiei şi păstrarea sub control a PPA şi evitarea răspândirii în mod atât de fulgerător a bolii. Ministerul Agriculturii avea datoria de a informa încă de la bun început, încă din faza apariţiei şi confirmării bolii la graniţă, a tuturor factorilor de decizie din administraţie în legătură cu măsurile care trebuie luate şi convocarea de către ANSVSA a Comandamentului Naţional pentru Combaterea Bolilor. Pentru că nu s-au făcut, astăzi, fermierii români au pagube de milioane de euro", afirmă senatorul USR George Marussi, citat în comunicat.



USR consideră că neclarităţile privind dosarele de despăgubire pentru fermierii şi ţăranii ai căror porci au fost sau urmează să fie sacrificaţi sunt intolerabile.



"Declaraţiile haotice ale ministrului Daea referitoare la absenţa experţilor naţionali sau internaţionali pe acest subiect nu fac decât să sublinieze faptul că ministrul nu are situaţia sub control. USR solicită demisia ministrului Daea, deoarece nu are competenţa de a conduce un minister şi nici expertiza necesară pentru a ţine sub control o astfel de situaţie de criză. Avem încredere că ministrul Daea îşi va da demisia şi va recunoaşte că este depăşit de situaţie", arată USR.