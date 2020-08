Se încinge lupta în Capitală - ALDE și-a anunțat candidații pentru primăriile de sector

Amalia Nenovici, Ramona Ioana Mezei, Bogdan Valentin Brătianu, Adrian-Vlad Chiotan, Ion Valentin Voicu şi Tudor Tim Ionescu sunt candidaţii ALDE pentru primăriile sectoarelor Capitalei.

"O echipă tânără, care îmbină experienţa profesională cu tinereţea şi entuziasmul, acestea sunt caracteristicile echipei de candidaţi pe care ALDE i-a validat pentru funcţiile de primari de sector în municipiul Bucureşti", se arată într-un comunicat ALDE.

Amalia Nenovici, candidatul ALDE la Primăria Sectorului 1, are 31 de ani şi este licenţiată în drept.



"Dacă valori precum educaţia, siguranţa şi sănătatea vă sunt repere şi dacă alegeţi să vă creşteţi copiii în spiritul acestora, îmi sunteţi deja alături pentru schimbarea Sectorului 1! Pasivitatea nu este o soluţie. Acţiunea, în schimb, este", a afirmat Nenovici, despre motivele care au determinat-o să se implice în politică şi să candideze.



Ramona Ioana Mezei, 48 de ani, manager al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, va candida la Primăria Sectorului 2.



"Experienţe profesionale precum cea de corespondent de presă în Irak, în plin război, sau observator în zone post-război, precum Kosovo, nu au făcut decât să mă întărească şi să mă înveţe să pun oamenii şi sănătatea pe primul loc. Îmi doresc ca cei 30 de ani de experienţă profesională să îi pun în slujba locuitorilor Sectorului 2, sector în care îmi desfăşor o mare parte din activitate şi în care învaţă fiul meu", a spus Ramona Ioana Mezei.



La Sectorul 3, ALDE îl susţine pe Bogdan Valentin Brătianu - 43 de ani, fost consilier local.



"Dragii mei, revin Brătienii la primărie! Ce s-a făcut bine se va continua, ce s-a făcut greşit se va îndrepta, ce nu s-a făcut şi este necesar sectorului se va face. Am acceptat această responsabilitate pentru că am în spate o echipă de oameni cu adevărat potriviţi pe care mă bazez, atât în această campanie electorală, cât, mai ales, ulterior, în Consiliul local, pentru a pune în practică proiectele prin care vreau să construim viziunea liberală a următorilor 4 ani pentru administraţia locală a Sectorului 3", a transmis candidatul ALDE.



Pentru funcţia de primar al Sectorul 4, ALDE îl are candidat pe Adrian-Vlad Chiotan - 51 de ani, licenţiat în drept.



"Sunt antreprenor, manager şi am activat atât în domeniul public, cât şi în domeniul privat. Sunt singurul candidat cu adevărat liberal pentru Primăria Sectorului 4 şi vreau să folosesc experienţa pe care am acumulat-o în schimbarea sectorului, din funcţia de primar", se prezintă Chiotan.

Ion Valentin Voicu, în vârstă de 31 de ani, va intra în cursa pentru Primăria Sectorul 5 din partea ALDE.



"Sunt mândru de realizările din mandatul de consilier local la Primăria Sectorului 3. Consider că acum pot face un pas mai departe şi candidez pentru că îmi doresc, din funcţia de Primar al Sectorului 5, să facem acest sector să arate cel puţin ca Sectorul 3. Sunt cel mai tânăr candidat la funcţia de Primar al Sectorului 5, dar ştiu de ce are nevoie acest sector: investiţii!", a declarat Ion Valentin Voicu.



Pentru Sectorul 6, ALDE îl susţine pe Tudor Tim Ionescu, care din 2016 este consilier municipal.



"Sunt un tânăr antreprenor crescut de bunicii săi, în spiritul respectului faţă de comunitate şi iubire a ţării şi nu mă sfiesc să spun asta, chiar dacă pentru mulţi va suna desuet. (...) Candidez pentru funcţia de primar al Sectorului 6 pentru că mă doare să văd cum acest sector, cu cel mai mare potenţial de dezvoltare din tot Bucureştiul, stă pe loc şi nu arată aşa cum ne dorim, aşa cum ar trebui, aşa cum merităm! Merităm un Sector 6 dezvoltat, curat, sigur şi sănătos!", a precizat Tudor Tim Ionescu.