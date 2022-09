Video - Se întâmplă ceva la Moscova: centrul capitalei este blocat cu blindate/ Putin a scos avionul de urgență

La Moscova se întâmplă ceva extrem de ciudat, dar deocamdată nu există foarte multe detalii. Centru Moscovei este blocat cu blindate, o situație extrem de ciudată.

Anumiți influenceri pro-ruși susțin că ar fi vorba despre Ziua Moscovei sau despre faptul că sunt trimise trupe suplimentare în Ucraina, dar asta nu explică blocarea centrului capitalei cu blindate.

De asemenea, sunt vehiculate informații conform cărora Vladimir Putin ar fi în aer, el călătorind cu avionul prezidențial.

Se pare că în urmă cu câteva ore, pe străzile Moscovei au defilat divizii de tancuri. Asta nu s-a mai întâmplat din 1991, atunci când a căzut URSS.

Totul vine în contextul în care rușii au suferit înfrângeri foarte grele în Ucraina, acolo unde soldații ucraineni au recuperat puncte strategice importante și au recucerit orașul Izium, dar și aerportul din Donețk.

Centre of Moscow right now. Closed off. pic.twitter.com/BjmnMB7grH

Center of Moscow closed off and Russian tanks in the street. Last time this happened in 1991 didn't end well for the USSR. pic.twitter.com/27w1VsXOQx