Se oprește războiul în Ucraina? Consilerul lui Zelensky anunță discuții despre retragerea trupelor rusești

Consilierul președintelui Ucrainei vine cu noi informații despre negocierile Rusia-Ucraina! Oficialul a anunțat că cele două părți discută în aceste momente despre posibilitatea ca trupele rusești să fie retrase de pe teritoriul ucrainean; se discută, de asemenea, și despre încetarea focului.

„Negocierile sunt în derulare. E vorba de chestiuni de reglementare generală, încetarea focului, retragerea trupelor de pe teritoriul țării”, a punctat consilierul.

Aceste discuții par să fie în punctul cel mai avansat, până în aceste momente singurele efecte ale discuțiilor au fost zonele tampon pentru civili - dar și ele operate cu greu de ambele părți.

Rămâne de următit în orele următoare care o să fie deznodământul, asta pentru că situația este într-o continuă dinamică.

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…