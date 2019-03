Se pregătește cea mai importantă tranzacție din istoria Chinei - Acuzată de spălare de bani în Europa, ING bate palma cu Bank of Beijing

Deschiderea sectorului financiar din China a înregistrat vineri un nou moment important, după ce Bank of Beijing (BoB) a înfiinţat o societate mixtă de trei miliarde de yuani (448 milioane de dolari) cu ING Bank, subsidiara celui mai mare grup olandez de servicii financiare, informează publicaţia China Daily şi Xinhua, conform agerpres.ro.

Bank of Beijing va deţine 49% din societatea mixtă iar ING restul de 51%.Dacă tranzacţia este aprobată de autorităţile de reglementare, societatea mixtă va deveni prima bancă din China cu un acţionar majoritar străin.

ING Bank se numără printre cei mai semnificativi investitori ai Bank of Beijing.



Separat, Bank of Beijing a anunţat că va emite 400 de milioane de acţiuni preferenţiale pentru a obţine 40 de miliarde de yuani în vederea majorării capitalului şi a extinderii afacerii.



Pe plan global, ING are peste 52.000 de angajaţi şi oferă servicii bancare unui număr de aproape 37 milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări.



Înfiinţată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse şi servicii tuturor categoriilor de clienţi - companii mari şi mici, instituţii financiare, mici antreprenori şi persoane fizice.