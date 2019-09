Seara de gală a 'Oscarurilor' televiziunii americane va avea loc duminică la Los Angeles

Premiile Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru televiziunea americană, vor fi decernate duminică seara la Teatrul Microsoft din Los Angeles. Ca şi la ediţia precedentă, duelul principal se va da între lanţul HBO, purtat de aripile dragonilor din "Game of Thrones", şi platforma de internet Netflix. Agenţia AFP prezintă câteva elemente notabile care ar trebui urmărite în seara de gală, potrivit Agerpres.

Fără maestru de ceremoniiCând Oscarurile au decis să se descurce fără un prezentator unic în ianuarie trecut, ceremonia, mai nervoasă şi mai strânsă, şi-a crescut audienţa cu 12%. Prin urmare, faptul că Emmy Awards au ales să urmeze aceeaşi cale nu a mai surprins pe nimeni la Hollywood.Absenţa unui maestru de ceremonii va lăsa loc unei mulţimi de vedete care se vor succeda la microfon pentru a varia spectacolul şi a anunţa câştigătorii diferitelor categorii: Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Michael Douglas, Naomi Watts, Julia Louis-Dreyfus şi chiar clanul Kardashian.

Cei zece actori principali din ''Game of Thrones'', în competiţie, vor urca, de asemenea, pe scenă.



Povestea lui Oh



Anul trecut, actriţa principală din ''Killing Eve'', Sandra Oh, a devenit prima femeie asiatică din istorie care a fost selecţionată vreodată la această categorie emblematică. Prezentă în sală alături de părinţii ei de origine coreeană, actriţa canadiană a tachinat în glumă Hollywoodul care pretindea că şi-a rezolvat problema reprezentării diversităţilor. "Mulţumesc, dar este deja o onoare să fii asiatic", a spus nefericita candidată.



Ea a primit o nouă nominalizare şi ar putea şi de data aceasta să triumfe. Totuşi, Sandra Oh se va lupta duminică cu o adversară redutabilă: Jodie Comer, care o interpretează pe Villanelle, adversara sa care i-a devenit parteneră în cel de-al doilea sezon din 'Killing Eve'.



Ultima şansă pentru a-şi salva onoarea



Jon Hamm a trebuit să aştepte ultimul sezon al filmului "Mad Men" pentru a-şi vedea în sfârşit recompensată prestaţia sa carismatică şi misterioasă.



Anul acesta, a venit rândul serialelor "Game of Thrones" şi "Veep" să tragă cortina după ani de muncă. Dar, cu excepţia lui Peter Dinklage (Tyrion Lannister), niciunul dintre actorii "GoT" nu a fost recompensat la Premiile Emmy.



Vor sesiza votanţii Academiei Emmy această ultimă ocazie de a face dreptate acestor actori respinşi în mod inexplicabil?



Suspansul este nesustenabil, mai ales pentru vedete precum Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) şi Kit Harington (Jon Snow).



În ce priveşte "Veep", dacă serialul şi vedeta sa Julia Louis-Dreyfus au primit deja multe premii Emmy, Phoebe Waller-Bridge, stea în ascensiune în această comedie şi creaţia sa "Fleabag" aşteaptă recunoaşterea la gala de duminică.



Anticii (HBO) şi Modernii (Netflix)



Duelul dintre canalele tradiţionale şi platformele video la cerere, respectiv HBO şi Netflix, s-a încheiat anul trecut cu o remiză: 23 de premii Emmy fiecare.



Meciul retur este duminică, iar de această dată, HBO pare să aibă avantajul. Canalul a primit un număr impresionant de nominalizări (137, comparativ cu 117 pentru Netflix) şi are deja în buzunar avantajul unor recompense acordate weekendul trecut, în timpul unei prime salve de premii Emmy la categoriile creative şi tehnice (efecte speciale, accesorii , costume etc.)



Va putea mastodontul Netflix să recupereze ecartul graţie serialului "Ozark" şi miniseriei de succes "When They See Us"? O victorie i-ar prinde bine într-un moment în care alţi giganţi ai divertismentului (Disney +, Apple TV +, HBO Max) investesc masiv pe piaţa de streaming, comentează AFP.



Avalanşă de recorduri



Cea de-a 71-a ediţie a Premiilor Emmy ar putea aduce o serie de recorduri.



Dacă va obţine a noua victorie, Julia Louis-Dreyfus ("Veep") va bate recordul la cele mai multe statuete individuale primite de un actor.



"Game of Thrones" ar putea egala recordul premiilor pentru o serie dramatică (patru), la acelaşi nivel cu "Mad Men" şi "The West Wing" şi şi-ar putea doborî propriul record la cele mai multe premii câştigate într-un singur sezon.