Sebastian Burduja: 'Românii, unii dintre cei mai buni oameni din lume în domeniile AI şi machine learning'

România are o şcoală de matematică excepţională şi unii dintre cei mai buni oameni din lume în domeniile inteligenţă artificială şi machine learning sunt români, a declarat marţi ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja.

"Inteligenţa artificială este de fapt matematică avansată. România are o şcoală de matematică excepţională şi, de fapt, unii dintre cei mai buni oameni din lume în domeniile AI şi machine learning sunt români. Asta este realitatea. Dacă luăm strict resursa umană pe care am avea-o la dispoziţie, ar trebui să fim în avangardă. Ceea ce ne mai trebuie este să avem noi aplicabilităţi ale acestor tehnologii şi transferul în tehnologie, pentru a dezvolta soluţii esenţiale de inteligenţă artificială care vor contribui la abordarea unora dintre cele mai mari provocări ale lumii. (...) Felicit Universitatea Politehnica Bucureşti pentru munca de cercetare extraordinară în domeniul Inteligenţei Artificiale şi vreau să fac precizarea că nu este singurul loc de excelenţă în acest domeniu din România şi să menţionez şi centrele din Cluj, Timişoara sau Iaşi", a spus Burduja, la conferinţa "Building a Global Ethical Framework for AI: The UNESCO Recommendation on the Ethics of AI" care s-a desfăşurat la Universitatea Politehnica din Bucureşti, potrivit Agerpres.

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) şi UNESCO, în parteneriat cu Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB), Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) şi Parlamentul României, a organizat astăzi conferinţa cu titlul: "Building a Global Ethical Framework for AI: The UNESCO Recommendation on the Ethics of AI".

Evenimentul a reunit o gamă largă de specialişti, cadre universitare, cercetători şi reprezentanţi ai societăţii civile, pentru a discuta Recomandarea UNESCO privind etica IA, primul instrument global de acest tip care identifică riscurile etice legate de inteligenţa artificială şi capacitatea acesteia de a servi ca instrument global pentru proiectarea, dezvoltarea şi implementarea eticii IA.