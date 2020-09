Seceta a provocat pierderi uriașe fermierilor din sudul țării. Producțiile sunt mai mici chiar și cu peste 50% față de anul trecut, iar oamenii se tem că nu își vor recupera nici investițiile. În plus, lipsa precipitațiilor riscă să compromită și culturile de toamnă.

În județul Olt, producția la floarea soarelui este una sub așteptări, sub jumătatea celei de anul trecut. Cei mai norocoși dintre fermieri au recoltat în jur de 2.000 de kg la hectar, în timp ce media la nivelului județului este de 1.000 până la 1.500 de kg de floarea soarelui la hectar. Calitatea lasă și ea de dorit, din cauza căldurii excesive semințele s-au copt forțat. Nici estimările pentru producția de porumb nu sunt prea optimiste. Specialiștii cred că și această va fi cu mult sub cea de anul trecut.

Alt județ, aceeași problemă. Marii fermieri din Mehedinți spun că la floarea-soarelui au producții cu 60 la sută mai mici decât anul trecut. Dacă în 2019 au obținut aproape 4 tone la hectar, acum abia dacă au reușit să recolteze 1,3 tone de pe un hectar. Și mai rău stau lucrurile la producția de porumb. Oamenii spun că vor scoate doar 25 - 30 % din producția de anul trecut, adică de la aproape 10 tone la hectar în 2019, fermierii au ajuns la 2,5 tone în 2020.

Din cauza ploilor puține, sunt probleme și cu pregătitul terenului pentru cultură de rapiță, care trebuie însămânțată în aceste zile. Fermierii spun că trebuie să are terenul de mai multe ori și să consume mai mult combustibil din cauza faptului că pământul este foarte tare. Cu toate eforturile pe care le fac, nu au totuși siguranță că răpită va răsări dacă nu va plouă. Marii cultivator de terenuri spun că dacă ar avea sistem de irigații, pierderile nu ar mai fi atât de mari.