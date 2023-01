Secretar de stat în Ministerul Finanțelor: Vor fi creșteri de taxe, dar nu știu dacă în acest an

Autoritățile ar putea să crească taxele în perioada următoare, fiind vorba despre eliminarea anumitor cote reduse de TVA sau a unor scutiri de impozite și contribuții pe diferite sectoare. Anunțul a fost făcut de Alin Chitu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Fiind întrebat dacă vor crește taxele, Chitu a spus:

„Da, sunt acele tax expenditures pe care le găsiți în rapoartele de țara (de la diverse instituții internaționale n.r.). Avem lista cu toate aceste tax expenditures. Le știm. Ele pot pleca de la cote reduse de TVA pentru anumite sectoare, pana la scutiri de impozit pe impozite și contribuții pentru diferite sectoare”, a afirmat el, în cadrul unei conferințe EY România.

Fiind întrebat dacă anul acesta vor crește taxele, el precizat: Anul ăsta nu cred.

„Avem aceste deficite structurale. Spațiul nostru în buget este acoperit de cheltuieli recurente privind pensii și asistenta sociala și păstram acest nivel de venituri din taxe. N-o să fim credibili în fata creditorilor externi”, a mai arătat Alin Chitu.

Ce a mai spus demnitarul:

-Am solicitat sprijin Băncii Mondiale în a ne defini următoarele obiective. Raportul a fost transmis de către Banca Mondială într-o variantă Draft undeva la sfârșitul lunii decembrie. Noi am transmis mai departe către Comisi Europeană spre a fi validat, am trimis către Consiliul Fiscal. Vom transmite către comisiile de buget-finanțe din Cameră și Senat pentru eventuale întrebări, clarificări. Undeva în februarie, cel târziu martie să obținem un mandat din partea Guvernului de a continau procesul de dezvoltare a sistemului fiscal.

-Eu o să cer un mandat de rescriere a Codului fiscal.

Reamintim că în 2023 au existat deja creșteri ale taxării pe diferite segmente:

-Impozitul pe dividende a fost majorat din acest an de la 5% la 8%, atât pentru persoanele fizice cât și juridice.

-De la 1 ianuarie, se majorează cota redusă de TVA de la 5% la 9% pentru serviciile de restaurant și de catering, precum și pentru activitățile de cazare hotelieră.

-Băuturile nealcoolice care conțin adaos de zahăr (sau alți îndulcitori sau aromatizate) vor aplica o cotă de TVA de 19%, în loc de 9% cum a fost până la finele anului trecut

-De la 1 ianuarie a fost eliminată cota forfetară de 40% și impozitul va fi calculat la venitul brut. Adică, nu se va mai plăti 6% impozit, ci 10% la suma de pe contracte.