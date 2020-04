Secretarul general-adjunct al FRF a declarat că este necesar acceptul FIFA pentru a juca finalul de campionat într-o altă ţară

Secretarul general-adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, a declarat, joi, că este necesar acceptul FIFA pentru a juca finalul de campionat într-o altă ţară.

"Soluţia propusă a fost a mea personală şi nu este o poziţie oficială a FRF. A fost o variantă de lucru, ca şi celebra expresie stejar, extremă urgenţă. În momentul în care epuizăm toate variantele pentru a termina acest campionat pe teren să apelăm la o astfel de soluţie. Argumentele au fost următoarele: secretarul de stat Raed Arafat şi ministrul Sănătăţii au avut intervenţii, dar ulterior am văzut că au fost nuanţate cu privire la evenimentele sportive. Inclusiv ţinând cont de ceea cea a spus preşedintele României, cu data de 15 mai, cu obligativitatea purtării măştilor în spaţiile închise şi în mijloacele de transport, după care a completat să nu ne gândim la adunări publice sau la alte astfel de manifestări. Având în vedere că premierul Olandei a spus că orice competiţie sportivă este interzisă până la 1 septembrie, având în vedere că preşedintele UEFA a făcut propunerea şi recomandarea către federaţiile naţionale să găsească toate soluţiile posibile, cu protejarea celor care participă, să termine competiţiile pe teren. Şi cel mai important aspect, având în vedere că există un contract încheiat între LPF şi deţinătorii de drepturi TV în care este stipulat foarte clar un număr de curse care trebuie livrate către aceştia pentru a putea încasa sumele de bani. Toate aceste situaţii cumulate m-au făcut să gândesc o astfel de soluţie pe care să o pun în dezbatere cu preşedinţii cluburilor de Liga I şi cu reprezentantul deţinătorilor de drepturi. Această propunere este sub rezerva ca FIFA, prin regulamentul pe care îl are, să ne dea acceptul să jucăm meciuri din campionatul României pe teritoriul altui stat. Degeaba ne agităm aici, degeaba facem valuri dacă nu avem de acolo un răspuns favorabil. Este ultima variantă pe care o considerăm viabilă pentru a putea termina competiţia pe teren. În Antalya, în lunile iunie şi iulie, la orele 18-19.00, media temperaturilor este de 26 de grade. Nu mi se pare o temperatură insuportabilă pentru a juca fotbal. Cluburile au propus să existe un acord cu jucătorii, prin care îşi dau acceptul să joace în astfel de condiţii", a declarat Bodescu, la ProX.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat, miercuri, că într-o videoconferinţă cu reprezentanţii celor 14 cluburi din Liga I s-a discutat o propunere ca eventualul final al competiţiei să se joace în Antalya. Liga a precizat că urmează ca propunerea să fie analizată juridic şi că este “un plan de avarie”, opţiunea forului fiind ca sezonul să se încheie în România.

După ce întrecerile sportive au fost oprite în martie din cauza pandemiei de coronavirus, din play-off-ul Ligii I mai sunt de jucat opt etape, iar din cel al play-out-ului, 12.