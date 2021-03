Secretarul general al LPF îl acuză pe preşedintele FRF că minte când susţine că nu au existat fonduri de la FIFA pentru implementarea VAR

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, îl acuză pe preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, că minte când susţine că nu au existat fonduri de la FIFA de accesat pentru implementarea VAR, potrivit news.ro.

"Pentru că îmi place să lucrez doar pe probe, vă ataşez dovada faptului că FRF putea accesa de la FIFA bani pentru implementarea VAR încă din 2019.

Cu alte cuvinte, FRF nu a fost interesată de VAR, banii accesaţi pe programul FIFA Forward fiind folosiţi în alte proiecte. Nu ştie nimeni, cu excepţia lor, despre ce proiecte este vorba şi cum au fost alocaţi banii accesaţi.

Din aceasta atitudine rezulta ca imbunatatirea calitatii arbitrajului romanesc nu a fost o prioritate pentru FRF. Despre salariile de la CCA cu o alta ocazie", a scris Ştefan, pe reţelele de socializare, ataşând o fotocopie a doumentului în care FIFA explica condiţiile în care pot fi accesate fondurile pentru implementarea VAR.

FRF ŞI LPF se acuză reciproc de întârzierea implementării asistenţei video pentur arbitraj (VAR) în Liga I. Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, joi, după şedinţa Comitetului Executiv al forului, că LPF vrea să îşi asume managementul implementării VAR, deşi nu contribuie financiar la acest proiect.

Citește și: BREAKING Fostul șef al Brigăzii de Crimă Organizată de la Cluj DAT pe mâna judecătorilor de DIICOT - Crease O CELULĂ de investigație ce folosea metode nelegale

"Deşi deţinătorul de drepturi tv a oferit această posibilitate de a acoperi cheltuielile cu tehnologia VAR, am avut surpriza neplăcută să vedem că LPF nu acoperă nicio cheltuială, niciun cost în cadrul acestui proiect, chiar dacă competiţia Ligii I nu este organizată de către federaţie. (...) Discuţiile s-au blocat fiindcă deşi FRF acoperă cheltuielile cu pregătirea arbitrilor în cuantum de aproximativ 500.000 de euro, palavragii de la LPF îşi doresc să-şi asume acest proiect şi au solicitat să-şi asume managementul implementării VAR, deşi LPF nu acoperă niciun leu în acest proiect. Altfel spus, LPF îşi doreşte să conducă arbitrajul românesc pe banii FRF. (...) FRF primeşte de la UEFA pentru arbitrajul românesc doar 100.000 de euro în fiecare an. Cheltuielile FRF depăşesc 350.000 de euro în fiecare an pentru arbitrajul românesc, bani care se duc în pregătirea arbitrilor. Iar de anul trecut am preluat inclusiv testarea RT-PCR pentru toţi arbitrii, inclusiv cei din Liga I. Sper că am clarificat că banii nu pică din cer, că nu sunt nişte fonduri la UEFA sau FIFA pe care FRF ar putea să le acceseze şi refuză să facă acest lucru", a spus Burleanu.