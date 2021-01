Secretarul general al NATO, reacţie la incidentele din SUA: 'Scene şocante la Washington'

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, reacţionează la incidentele de la Congresul SUA, unde mai mulţi protestatari au intrat ilegal şi au ocupat mai multe birouri, în ziua şedinţei în care ar trebui validată alegerea lui Joe Biden.

"Scene şocante la Washington, D.C. Rezultatul acestor alegeri democratice trebuie să fie respectat", a scris liderul NATO pe Twitter. ("Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected.)

Numeroşi simpatizanţi ai preşedintelui în funcţie al SUA, Donald Trump, au pătruns cu forţa în Camera Reprezentanţilor şi în Senatul SUA, astfel că procedura de validare a rezultatului scrutinului prezidenţial a fost întreruptă, afirmă surse citate de CNN.

Membrii Congresului SUA sunt în siguranţă, au declarat surse din cadrul Poliţiei Capitoliului. Sesiunea pentru validarea rezultatului scrutinului prezidenţial a fost întreruptă din cauza violenţelor.