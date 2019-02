Secția care o anchetează pe Kovesi, RECLAMATĂ la CJUE: Curtea de Apel București cere explicații

Mutare de ultimă oră a magistraților. Judecătorii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). Este cea de-a treia sesizare depusă de magistrații români la CJUE.

Magistrații vor să afle "daca recomandarile MCV sunt obligatorii pentru Romania, daca CCR poate da garantii suplimentare in dauna dreptului comunitar si daca modul de numire a procurorilor din cadrul Sectiei de investigare al magistratilor nu afecteaza drepturile victimelor. Este pentru prima data cand sesizarea CJUE a fost pusa in discutie in fata unui complet de magistrati care judeca in materie penală, ", scrie Ziare.com.

