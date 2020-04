Secţia Ortopedie a SJU Târgovişte a fost amenajată ca spaţiu de primire a pacienţilor cu coronavirus

Secţia Ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte (SJUT) a fost amenajată ca spaţiu de primire a pacienţilor cu coronavirus, având şi un nou compartiment de ATI cu şase paturi, se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean (CJ) Dâmboviţa, remis, vineri, AGERPRES.

Secţia Ortopedie funcţiona într-o incintă separată de clădirea principală a spitalului.

"Pavilionul a fost modernizat şi organizat pe trei circuite care să răspundă normelor de protecţie şi igienă pentru personalul medical, dar şi în ce priveşte tratamentul aplicat pacienţilor infectaţi cu coronavirus. În plus, această secţie a fost echipată cu panouri de comandă şi control, care permit personalului medical să supravegheze şi să asiste pacienţii, la cele mai înalte standarde de siguranţă (...) Circuitul personalului a fost gândit în aşa fel încât să se încadreze în zone diferite de risc, de la mic la mare, atunci când se face accesul, şi invers, la ieşire, zonele fiind marcate în culorile verde, galben şi roşu", precizează reprezentanţii CJ Dâmboviţa, potrivit Agerpres.ro.

Citește și: Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor - Ce este interzis să faci în această zi .

Pavilionul este dispus pe două nivele şi are, în total, 36 paturi, dintre care şase de terapie intensivă. La etajul întâi s-a înfiinţat şi un spaţiu de odihnă pentru personal.

"Secţia Ortopedie va funcţiona ca un mic spital, aproape independent de restul spitalului. Felicit epidemiologii spitalului pentru modul în care au gândit acest spaţiu. A fost o muncă de aproximativ 3 săptămâni, dar ne mândrim cu ceea ce am reuşit să facem. Investiţia nu a fost mică (...) Am modernizat cele trei săli de operaţie existente, am organizat două saloane de terapie intensivă cu şase paturi ultramoderne - cu ventilatoare, monitoare, staţii şi centrale de monitorizare a parametrilor, centrale de vizualizare a pacienţilor. Am schimbat uşile cu unele transparente, astfel încât personalul să nu intre de foarte multe ori la pacienţi, iar gradul de expunere să se reducă, întrucât protecţia personalului este prioritară în aceeaşi măsură ca îngrijirea pacientului", spune managerul SJUT, Claudiu Dumitrescu.

În cadrul secţiei a fost realizat şi un circuit epidemiologic şi au fost luate măsuri de protecţie atât a personalului, cât şi a pacienţilor.

Citește și: Ludovic Orban a luat foc! Șefii din Poliție i-au nesocotit ordinele

"Circuitele de la Pavilionul Ortopedie au fost gândite pe 3 zone: o zonă verde, cu risc scăzut, în care se va face accesul personalului direct de afară, pentru echipare; o zonă galbenă, intermediară, cu risc mediu, între zona verde şi zona roşie, cu pacienţi. În această zonă galbenă, personalul se dezechipează când vine din zona roşie, după ce a îngrijit pacienţi COVID-19 pozitivi şi, respectiv, zona roşie - zonă cu risc crescut, în care se află pacienţii şi unde sunt şi alte cabinete ale personalului; în aceste locaţii din zona roşie, tot personalul va purta echipament de protecţie complet. Dacă ar trebui să rămână în echipamentul de spital, personalul va urma obligatoriu circuitul invers, adică: zonă roşie, zonă galbenă (dezechipare şi rămânere în echipament de spital), iar apoi trecerea în zona verde", a declarat medicul epidemiolog din cadrul SJUT, Răzvan Berechet.

Măsura amenajării acestei secţii vine în contextul în care la Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Răcari, judeţul Dâmboviţa, au fost confirmate, recent, cu coronavirus, 41 de persoane, beneficiari şi angajaţi.

Citește și: Trăiască banii de la stat! O firmă controlată de către Sebastian Ghiță dă lovitura pe timp de pandemie! .

"Avem situaţia din comuna Răcari, unde 41 de persoane sunt infectate. Problema este că toţi aceşti pacienţi au fost transportaţi astăzi (vineri n.r.) la Secţia de Boli Infecţioase din municipiul Târgovişte. Am gândit acest circuit împreună cu colegii de la Spitalul Judeţean tocmai pentru că ne-am aşteptat să avem o incidenţă a cazurilor de coronavirus, dacă nu mare, cel puţin la un nivel mediu în judeţul Dâmboviţa, iar colegii de la SJUT au întreprins această acţiune, şi anume au gândit un circuit autonom, complet separat. Îi felicit pentru ceea ce au reuşit să facă şi, de asemenea, vreau să le mulţumesc tuturor acelora care ne-au sprijinit prin donaţii", a spus preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea.