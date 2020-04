Sectorul bancar este mult mai bine pregătit pentru a face faţă situaţiei actuale, spune un membru în Consiliul de Administraţie al BNR

Sectorul bancar este mult mai bine pregătit pentru a face faţă situaţiei actuale, comparativ cu un deceniu în urmă, este capitalizat corespunzător, lichiditatea este destul de bună, iar gradul de îndatorare a clienţilor este mult mai mic, a afirmat Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, la un eveniment de specialitate desfăşurat online, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat, Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) a invitat specialişti de top din piaţa financiară din România pentru a discuta perspectiva revenirii din criză şi lecţiile învăţate.Primele concluzii ale evenimentului online ARIR Market Sentiment - Martie - la care au participat reprezentanţii BNR, Bursei de Valori Bucureşti, Franklin Templeton, Aeroporturi Bucureşti, OTP Asset Management, Rivel Research şi ARIR - confirmă soliditatea sistemului bancar şi oportunităţile din criză, în contextul pandemiei de coronavirus."Comparativ cu un deceniu în urmă, sectorul bancar este mult mai bine pregătit pentru a face faţă situaţiei actuale, este capitalizat corespunzător, lichiditatea este destul de bună, iar gradul de îndatorare al clienţilor este mult mai mic. Am redus rata dobânzii. De asemenea, banca centrală va începe un program de achiziţie de titluri de stat. Suntem pregătiţi să reducem rata rezervelor minime obligatorii, dacă va fi nevoie, ca măsură de creştere a lichidităţii pe piaţă, astfel încât banii să circule în sistem şi în economie. Încurajăm băncile să utilizeze lichidităţile aflate la dispoziţia lor deoarece suntem aici pentru a oferi lichiditate şi am luat măsuri în această direcţie. Rata de lichiditate la nivel bancar este de peste 100%, astfel întregul sector bancar funcţionează bine", a spus Cristian Popa.

Daniela Şerban, preşedinte şi cofondator ARIR, a afirmat că la nivel macroeconomic observăm încercarea guvernelor de a balansa lipsa resurselor din sistemul sanitar cu deficitul bugetar, pentru a propune soluţii în vederea susţinerii economiei.



"Salvarea stă în lichiditate - în facturi plătite şi încasate, care să permită continuarea activităţii şi plata salariilor. Românii, par şi ei să-şi fi făcut mai bine temele, pentru că au acumulat bani la 'puşculiţă' de peste 50 de miliarde de euro şi nu mai sunt la fel de îndatoraţi ca acum 10 ani. Cu aceşti bani ar putea cumpăra de două ori toate companiile listate la Bursa de Valori Bucureşti, bani ce reprezintă echivalentul a 20% din PIB-ul ţării", a declarat Daniela Şerban.



De asemenea, Radu Hanga, preşedintele BVB, a subliniat că economia locală este mult mai stabilă în prezent faţă de criza anterioară.



"Cea mai vizibilă îmbunătăţire este în gradul de capitalizare al economiei raportat la nivelul datoriei. În piaţă sunt semnificativ mai puţine datorii în valută şi depozitele bancare au crescut în ultima perioadă cu aproximativ 10% pe an. La Bursa de Valori Bucureşti continuăm activitatea ca de obicei, dar, desigur, lucrând de acasă. Trebuie să oferim ceea ce am promis investitorilor şi companiilor listate - să menţinem piaţa deschisă şi să asigurăm lichiditate celor care doresc să cumpere sau să vândă. Fiecare criză apare cu ameninţări, dar şi cu oportunităţi. Chiar dacă acum pare un mediu dificil, există şi posibilitatea de a cumpăra acţiuni la diverse companii locale cu un discount de 30-40% în comparaţie cu ceea ce exista pe piaţă acum 1-2 luni", a spus Radu Hanga.



Claire Lavery, Rivel Research, a menţionat că în ultimele săptămâni a intervievat, atât comunitatea de investitori, cât şi pe cea a profesioniştilor în relaţia cu investitorii pentru a înţelege impactul COVID-19.



"Companiile au trecut de la a vedea efectele acestei pandemii ca fiind minore la a le considera o ameninţare serioasă. 41% dintre respondenţi susţin că situaţia este acum foarte gravă, în timp ce 51% dintre aceştia o văd ca o ameninţare serioasă pentru economia globală. Din perspectiva comunicării cu investitorii, studiul nostru de percepţie a dezvăluit că aceştia doresc să înţeleagă perspectivele şi impactul financiar al virusului, lichiditatea şi capacitatea financiară de a face faţă acestei crize", a spus Claire Lavery.



Din dorinţa de a oferi investitorilor mai multă claritate asupra măsurilor întreprinse de companii şi cum sunt afectate de starea de urgenţă ARIR propune o pagină dedicată pe site-ul ARIR https://www.ir-romania.ro/covid-19/, care conţine în acelaşi loc informări şi noutăţi de la companiile listate cu privire la măsurile implementate şi impactul COVID-19 asupra afacerii.



ARIR este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care a fost înfiinţată cu scopul de oferi emitenţilor actuali şi potenţiali o platformă pentru dezvoltarea profesioniştilor în relaţia cu investitorii (IR) şi pentru a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii şi în guvernanţă corporativă.



ARIR fost înfiinţată în noiembrie 2018 şi are ca membri companii listate, companii cu potenţial de a deveni companii listate, administratori de fonduri, profesionişti în relaţia cu investitorii, precum şi consultanţi. Membrii fondatori sunt Bursa de Valori Bucureşti (BVB), Alro, Electromagnetica, Franklin Templeton Management - sucursala Bucureşti, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica, Daniela Şerban, Cosmin Răduţă şi Tony Romani, în timp ce Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Idea Bank, BRK Financial Group şi Banca Transilvania s-au alăturat ca membri asociaţi, iar Innova Project Consulting ca membru afiliat.