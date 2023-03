Securitatea energetică este prioritatea principală în trilema energetică pentru 2023

Preocupările legate de securitatea energetică depășesc energia curată și la prețuri accesibile pe lista priorităților pentru companiile energetice la nivel global, deoarece industria spune că sistemul energetic nu va rezolva trilema energetică în următorul deceniu, potrivit cercetării DNV care analizează opiniile a peste 1.300 de profesioniști în domeniul energiei de rang înalt, pe baza unui sondaj realizat în timp util în perioada decembrie 2022 - ianuarie 2023, informează hellenicshippingnews.com.

Securitatea energetică va ocupa un loc central pentru sectoarele petrolului și gazelor și energiei electrice în anul următor. Actorii din domeniul energiei din surse regenerabile își mențin concentrarea asupra energiei curate, în timp ce prioritățile consumatorilor industriali de energie contrastează cu furnizorii și partenerii lor, deoarece acordă prioritate energiei accesibile și la prețuri accesibile.

Doar 39% dintre profesioniștii din domeniul energiei sunt încrezători în îndeplinirea obiectivelor privind decarbonizarea și clima, însă progresele înregistrate în tranziția energetică reprezintă cel mai mare motor de încredere în rândul profesioniștilor din domeniul energiei pentru anul următor, iar majoritatea cred că tranziția energetică se accelerează.

Furnizarea de energie sigură, curată, la prețuri accesibile

Rezolvarea trilemei energetice – furnizarea de energie sigură, curată și la prețuri accesibile – este privită de industria energetică ca un obiectiv pe termen lung. The momentum to break barriers, cea mai recentă ediție a cercetării anuale a DNV privind perspectivele industriei energetice. Puțini din industrie (17%) cred că tranziția va furniza energie sigură, curată și la prețuri accesibile în următorul deceniu, în toate părțile sistemului energetic din țara lor. Cei mai mulți (41%) văd acest lucru realizat în 10-20 de ani, în timp ce un grup considerabil (32%) consideră că acest rezultat crucial al tranziției energetice nu va fi realizat până în anii 2040. Există un acord general cu privire la această perspectivă între regiuni, doar profesioniștii din domeniul energiei din America de Nord fiind puțin mai conservatori în ceea ce privește calendarul.

"Trilema energetică este în centrul atenției în 2023, pe măsură ce sistemul energetic se luptă pentru toate cele trei aspecte. Invazia Rusiei în Ucraina a reamintit lumii cât de fragilă poate fi securitatea energetică; centralele pe cărbune sunt reactivate, în timp ce proiectele privind energia din surse regenerabile sunt supuse unor presiuni; iar consumatorii de energie sunt presați de costul energiei", spune Ditlev Engel, CEO, Energy Systems la DNV. "Trilemma este, de asemenea, în tranziție. Într-un an complex și dificil pentru industria energetică, vedem trilema care duce la priorități concurente. Dar într-un sistem energetic decarbonizat, sustenabilitatea energetică, accesibilitatea și securitatea trag de fapt în aceeași direcție, iar sectorul public și privat poate rezolva trilema printr-o nouă abordare a scalării și implementării."

Investiții

Aproximativ 80% dintre profesioniștii din sectorul energiei din domeniul energiei din surse regenerabile consideră că preocupările legate de securitatea energetică vor duce la creșterea investițiilor în sursele regenerabile de energie în anul următor, în timp ce majoritatea (61%) din întreaga industrie energetică spun că compania lor poate deveni mai profitabilă prin îmbunătățirea sustenabilității.

În schimb, un an record de profituri pentru industria de petrol și gaze a redefinit cum arată profiturile acceptabile pentru acest sector. În 2022, 52% dintre directorii de petrol și gaze au declarat că organizația lor ar face profituri acceptabile dacă prețul petrolului ar fi în medie de 40 USD la 50 USD pe baril. Pentru anul următor, doar 39% simt la fel. Jumătate dintre respondenții din industria de petrol și gaze (53%) spun că organizația lor va crește investițiile în gaze în 2023, în creștere cu opt puncte procentuale de la an la an. Aproximativ 43% din industria de petrol și gaze se așteaptă să crească investițiile în petrol, în creștere cu nouă puncte procentuale. Companiile de petrol și gaze își încetinesctrecerea în zone din afara întreprinderilor de bază cu hidrocarburi și își mențin concentrarea pe decarbonizare în comparație cu 2022.

În 2023, industria energetică în ansamblu se așteaptă să crească investițiile în surse de energie curată și în transportatori. Jumătate dintre profesioniștii din domeniul energiei se așteaptă ca organizația lor să investească în hidrogen/amoniac cu emisii reduse de carbon (52%), și proporții similare în energia eoliană (49%) și solară (46%). Peste o treime se așteaptă ca organizația lor să crească investițiile în captarea și stocarea carbonului. În tehnologiile generice, șase din 10 spun că organizația lor crește investițiile în eficiența energetică și digitalizare, iar jumătate din industrie investește în tehnologii de stocare a energiei.

"Tranziția energetică s-a accelerat atât printr-o pandemie, cât și printr-o criză energetică, iar acest lucru a lăsat piețele să se străduiască să țină pasul, între sistemele de transport și distribuție, lanțurile de aprovizionare, permisele și licențele, finanțarea, infrastructura și forța de muncă", spune Engel. "În anul următor, s-ar putea să asistăm la o încetinire a reducerii la scară a combustibililor fosili, dar, eventual, și la o încetinire a extinderii energiei curate – dacă barierele nu sunt depășite. Guvernele și factorii de decizie politică trebuie să își intensifice eforturile și să elimine barierele din calea punerii în aplicare, iar toți cei din industria energetică trebuie să avanseze în tranziție."

Cercetările DNV constată semne că barierele ar putea încetini ritmul tranziției energetice în anul următor, dar impulsul se construiește pentru a sparge aceste bariere pe măsură ce societățile resimt din ce în ce mai mult efectele crizelor climatice și energetice și pe măsură ce sticlele devin mai acute în a împiedica progresul.

Există un acord puternic în sectorul energetic cu privire la nevoia urgentă de investiții mai mari în rețea, în timp ce doar o cincime în sectorul energiei din surse regenerabile afirmă că planificarea actuală a capacității de transport este suficientă pentru a permite extinderea surselor regenerabile de energie.

Trei sferturi din industria energetică afirmă că problemele legate de lanțul de aprovizionare încetinesc tranziția, în timp ce mai puțin de jumătate din industrie (44%) se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă a disponibilității bunurilor în 2023.

Sprijinul politic

Pentru sectorul energiei din surse regenerabile, lipsa sprijinului politic/guvernamental și a aspectelor legate de autorizare/acordare a licențelor sunt cele mai mari bariere în calea creșterii economice, iar o majoritate puternică (88%) declară că accelerarea autorizării și a acordării de licențe este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor climatice.

Aproximativ 40 % dintre companiile energetice la nivel global întâmpină din ce în ce mai mult dificultăți în a asigura finanțarea la prețuri rezonabile pentru proiecte. La nivel regional, finanțarea este mai ușor de accesat pentru organizațiile din America de Nord și Europa. Pe sectoare, aproape jumătate dintre companiile energetice (47%) întâmpină dificultăți din ce în ce mai mari în a asigura finanțarea, iar 62% dintre consumatorii industriali de energie.

Cercetarea DNV Energy Industry Insights – acum în al 13-lea an – explorează încrederea, sentimentul și prioritățile pentru industria energetică în anul următor. Trilemma și tranziția: Impulsul de a sparge barierele se bazează pe studiul global al DNV privind peste 1.300 de profesioniști seniori din domeniul energiei. Aceasta este completată de un program de interviuri aprofundate cu liderii din industria energetică. Este dezvoltat și creat de echipe de la DNV și FT Longitude (o companie Financial Times).

Cercetarea a fost realizată în perioada decembrie 2022 – ianuarie 2023. Respondenții la sondaj au fost atrași din întreaga industrie energetică, cuprinzând energia electrică, sursele regenerabile de energie, petrolul și gazele, specialiștii din industrie (de exemplu, în tehnologie, finanțe sau politici) și consumatorii industriali de energie. Respondenții la sondaj reprezintă o serie de funcții în cadrul industriei, de la directori la nivel de consiliu până la ingineri seniori.