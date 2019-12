Secvenţa din Home Alone 2 în care apare Donald Trump, tăiată din motive de timp

Secvenţa din „Home Alone 2” în care apare preşedintele Donald Trump a fost tăiată pentru ca filmul să se încadreze în orar, a explicat Canadian Broadcasting Corporation, citată de Variety.

Într-un răspuns la comentariile apărute în social media după ce a fost difuzat lungmetrajul, Canadian Broadcasting Corporation a spus că secvenţa din „Home Alone 2: Lost in New York” (1992) în care apare actualul preşedinte american a fost tăiată „pentru timp”, cu mult înainte de alegerile din 2016.

În acea secvenţă, Macaulay Culkin umblă prin hotelul Plaza din New York şi se opreşte să întrebe: „Mă scuzaţi, unde este recepţia?”. Trump îi răspunde: „Pe culoar şi la stânga”. Aceasta este singura secvenţă din film în care apare Trump.

Între cei care au criticat înlăturarea secvenţei s-au numărat gazdele emisiunii „Fox & Friends”, care au numit-o „cenzură”. Donald Trump Jr., fiu al preşedintelui, a publicat pe Twitter un link către un articol de pe un blog care acuză CBC de „părtinire de stânga”.

Un purtător de cuvânt al CBC a clarificat că secvenţa a fost una dintre cele care au fost tăiate pentru timp, având în vedere că nu erau cruciale în desfăşurarea acţiunii şi că editarea a fost făcută în urmă cu cinci ani, înainte ca Trump să devină preşedinte.