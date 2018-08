Şef de instituţie publică, după ce a spus că mamele care și-au dus copiii la protest merită un glonț în cap: 'Cer scuze publice'

Directorul Filarmonicii Oltenia din Craiova, Gabriel Zamfir, îmi cere scuze după ce a postat pe contul său de facebook că mamele care au pers cu copiii în brațe la protestul de vineri al Diasporei merită „măcar un glonț în cap”. Într-un comunicat de presă, acesta afirmă că nu este o persoană violentă, s-a exprimat în sens figurat şi nu are de gând să-şi dea demisia din funcţia pe care o deţine.

CITEȘTE ȘI: Avertisment dur al specialiştilor: Alimentul-otravă pentru inimă

"În ultimele zile, am reflectat asupra consecințelor pe care le-a avut răspunsul meu la un comentariu postat pe o rețea de socializare, într-o discuție neoficială în care nu reprezentam poziția instituției al cărei manager sunt. Prin acel răspuns, îmi exprimam dezacordul ca un părinte să expună copiii unui mediu posibil violent precum cel anunțat în mass-media. Deși m-am exprimat la sens figurat - eu nefiind o persoană conflictuală și violentă - exprimarea mea a fost nepotrivită, drept pentru care, cer scuze publice tuturor acelora care s-au simțit lezați de comentariul meu.

Sunt cetățean al acestei țări și, excluzând orice funcție publică pe care o dețin vremelnic, militez pentru democrație și unitate socială și consider că dezbinarea societății nu face bine nimănui.

De la momentul în care am obținut prin concurs funcția de manager al Filarmonicii ”Oltenia” Craiova, am realizat alături de colegii mei o multitudine de proiecte, care au adus Craiova în prim-planul peisajului cultural-artistic al României. Pentru că am responsabilitatea de a continua aceste proiecte, nu cred că este momentul să mă retrag din această funcție.

Acest comunicat nu se dorește a fi o justificare, ci doar lămurește contextul în care s-a produs acel nefericit comentariu pentru care, încă o dată, doresc să cer scuze tuturor celor care s-au simțit lezați de exprimarea mea neinspirată, formulată într-un moment al unui adevărat uragan mediatic și social", afirmă Zamfir.

CITEȘTE ȘI: 10 reguli ale medicinei indiene: Cum să-ţi păstrezi organismul tânăr .