Şeful CNAIR dă asigurări, după ULTIMATUMUL Vioricăi Dăncilă: Cifrele înaintate cu privire la autostrăzi

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Ştefan Ioniţă, a anunţat luni că în 2018 se vor finaliza „cu siguranţă” lucrările la 60 de kilometri de autostradă, acesta fiind un total al mai multor sectoare aflate în stadii avansate de execuţie.

„Urmează să finalizăm şi să recepţionăm un pod peste Someş, în luna iunie, care va pune în evidenţă cei 8,7 km recepţionaţi în 2017 pe tronsonul Gilău-Nădăşelu (n.n.- pe Autostrada Transilvania). Tot anul acesta se va realiza recepţia la sectoarele Sebeş-Turda, loturile 3, 4 - este vorba de 28,5 kilometri, din care 24 de kilometri pot fi deserviţi circulaţiei. Alt sector pe care mizăm este Lugoj-Deva 4. Aici lucrează acelaşi antreprenor care a făcut şi cei 8,7 kilometri. În total vorbim, pe acest segment, de 22,5 km. Mai avem un sector de circa 10 kilometri care cu siguranţă vor fi finalizaţi, dar nu pot fi daţi în exploatare - undeva între Ogra şi Târgu Mureş. Sunt aproape de a fi finalizaţi, procentajul lucrărilor fiind de 70%. Între Ogra şi Câmpia Turzii mai este un sector de 3,6 km, dar care nu are nod rutier, însă sigur va fi gata. În total, în jur de 60 de km vor fi gata anul acesta”, a declarat Ştefan Ioniţă, la o conferinţă pe teme de infrastructură, organizată de revista Capital.

Potrivit directorului general al CNAIR, în 2017 au fost recepţionaţi 15 kilometri de autostradă în prima partea a anului şi încă 8,7 km între Gilău şi Nădăşelu. În total, 24 de km au fost recepţionaţi „conform prevederilor legale”, a precizat Ştefan Ioniţă.

Oficialul CNAIR s-a referit şi la dificultatea cu care înaintează proiectele de infrastructură, de la hârtie la excavator. „Voi începe cu legislaţia de achiziţii, pentru că eu consider că o autoritate competentă şi responsabilă are datoria de a promova proiecte în primul rând. Cu mult timp în urmă, România a decis să externalizeze tot ceea ce înseamnă execuţia lucrărilor, prestărilor de servicii, mă refer aici la proiectanţi, consultanţi, astfel încât realitatea actuală aduce CNAIR în aceşti parametri. În 2018, vorbim de proiecte de circa patru miliarde de euro promovate care se află în stadii avansate de atribuire. Nu putem spune exact că vom semna contractul în luna iunie sau iulie, pentru că sunt aceste contestaţii care blochează dezvoltarea ţării, dar avem câteva propuneri şi am făcut-o încă de anul trecut, ceea ce înseamnă simplificare pe partea de achiziţii”, a spus Ştefan Ioniţă.

„Din păcate, aici apare problema contestaţiilor pe care CNAIR nu o poate gestiona astfel încât putem avea situaţii în care să avem proceduri care să dureze şi doi ani. Nu ne dorim să se întâmple acest lucru, de aceea eu îmi propun să văd în ce măsură acele contestaţii sunt justificate sau nu”, a menţionat oficialul.

Directorul general al CNAIR s-a referit şi la stadiul în care se află proiectul Sibiu-Piteşti. „Un proiect esenţial pentru România este Piteşti-Sibiu, şi s-au născut multe polemici în jurul acestuia. Din primele zile am încercat să găsim soluţii eficiente pentru a promova acest obiectiv. Nu am avut şansa să găsim un prestator care să şi ducă la bun sfârşit prestările de servicii, astfel încât s-a terminat perioada contractuală şi s-au terminat prestările de servicii ale acestui prestator. După cum ştiţi, capetele - loturile 1 şi 5 - sunt deja urcate pe SEAP, luna viitoare se vor cunoaşte câştigătorii, dar pentru partea de mijloc nu vom semna niciun contract până când nu avem autorizaţia de mediu”, a spus Ioniţă.

Reacţia şefului CNAIR vine după ce recent, premierul Dăncilă lansa un ultimatum cu privire la respectarea termenelor de finalizare a marilor proiecte din infrastructură.



"Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem să vedem un plan până pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmărite, cu persoanele care să răspundă de fiecare etapă în parte, cu o evaluare a noastră, din două în două săptămâni, astfel încât atunci când venim în faţa opiniei publice tot ceea ce promitem să fie şi transformat în realitate. (...) Fiecare persoană care este responsabilă de un anumit termen va trebui să îl respecte. Nu va exista niciun fel de credibilitate acordată pentru o întârziere a unui termen, decât dacă vor fi lucruri obiective şi care au intervenit pe parcurs, legate de aceea perioadă, dar fiecare va trebui să se încadreze în acel termen, pe fiecare etapă pe care şi-a propus-o în planul lui. Inclusiv ministrul", a precizat Dăncilă în cadrul unei emisiuni la România TV.