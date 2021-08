Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României: Planurile pe termen lung la naţională sunt legate de calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris

Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Adrian Vasile, a declarat, miercuri, că planurile pe termen lung sunt legate în primul rând de calificarea primei reprezentative la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, potrivit agerpres.ro.

"La echipa naţională planurile pe termen lung sunt legate de calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Până la Paris noi trebuie să ne asigurăm că echipa pe care o avem va ajunge să fie foarte bună şi să fie la acelaşi nivel cu ceea ce înseamnă elita. Avem trei ani în care trebuie să muncim. Avem o echipa tânără. Anul acesta, fără Cristina Neagu, din punctul meu de vedere ne va da posibilitatea să creştem ca şi echipa. Cristina când va reveni anul viitor sper să găsească o echipă mai puternică şi împreună să fim mai buni", a spus tehnicianul, care a participat la prezentarea unui nou partener al clubului CSM Bucureşti.

"Fiecare ediţie a Jocurilor Olimpice vine cu o doză de sacrificiu, este competiţia supremă la care visează orice jucător să ajungă. Pentru noi a fost şi o imagine tristă pentru că ne-am fi dorit să fim acolo... şi cred că echipa naţională ar fi meritat din multe puncte de vedere să joace la Tokyo. Din păcate conjunctura a făcut să nu ajungem în Japonia. Aşa că nu ne rămâne de făcut decât fim din ce în ce mai buni şi să înţelegem cât de bine trebuie să muncit pentru ca la Paris să fim acolo", a adăugat antrenorul.

Adrian Vasile a menţionat că echipa naţională nu poate încheia în primele patru locul Campionatul Mondial programat în Spania în acest an în perioada 2-19 decembrie: "Nu ştiu ce înseamnă să ne facem speranţe mari pentru Spania. Cred că rezultatele pot veni în urma unei munci bine făcute. Dar să ne aşteptăm să fim cumva în primele patru echipe înseamnă să nu suntem realişti. Dar cu această echipă tânără noi ne dorim să fim din ce în ce mai buni şi să ne bucurăm la Jocurile Olimpice din 2024".

Adrian Vasile, care este şi antrenorul principal al formaţiei CSM Bucureşti, a menţionat că obiectivul echipei din Capitală este şi în acest an calificarea în Final4-ul Ligii Campionilor. "Noi ne batem să ajungem la Budapesta (n.r. - oraşul gazdă al turneului Final4), acesta este obiectivul nostru an de an. Lumea trebuie să înţeleagă însă cât de greu este să te menţii în elită. Nu de alta, dar nu cred că a văzut cineva o echipă câştigând an de an", a precizat tehnicianul.

Adrian Vasile a participat, miercuri, la prezentarea noului partener al clubului CSM Bucureşti, compania de jocuri de noroc Game World. La eveniment au mai participat jucătoarea Cristina Neagu, tehnicianul formaţiei masculine, Eliodor Voica, handbalistul Chike Osita Onyejekwe şi fostul fotbalist Helmut Duckadam.