Selecţionerul Spaniei a chemat unsprezece jucători Under 21 în bula paralelă pentru EURO 2020

Selecţionerul Spaniei, Luis Enrique Martínez, a întărit "bula paralelă" cu unsprezece internaţionali sub 21 de ani, crescând astfel la 17 numărul fotbaliştilor care se antrenează separat de lotul convocat iniţial pentru EURO 2020, după apariţia a două cazuri de infectare cu Covid-19, informează EFE, citată de Agerpres.

Cei unsprezece s-au alăturat miercuri portarului Kepa Arrizabalaga, atacantului Rodrigo Moreno, fundaşului central Raul Albiol şi mijlocaşilor Pablo Fornals, Carlos Soler şi Brais Mendez în cantonamentul de la Las Rozas, în apropierea Madridului.

Cel mai experimentat dintre tinerii fotbalişti spanioli care şi-au întrerupt vacanţa pentru a răspunde chemării selecţionerului este Bryan Gill, convocat de trei ori până în prezent la prima reprezentată.

Luis Enrique a întărit toate liniile echipei sale, în faţa inceritudinii care planează după ce căpitanul Sergio Buquets şi fundaşul Diego Llorente au fost testaţi pozitiv la noul coronavirus.

Portarul Alvaro Fernandez (Huesca), fundaşii Oscar Mingueza (FC Barcelona), Juan Miranda (Betis Sevilla) şi Alejandro Pozo (Eibar), mijlocaşii Marc Cucucrella (Getafe), Martin Zumbiendi (Real Sociedad), Gonzalo Villar (AS Roma) şi atacanţii Brahim Diaz (AC Milan), Bryan Gill (Eibar), Javi Puado (Espanyol Barcelona) şi Yeremy Pino (Villarreal) sunt internaţionalii spanioli Under 21 care s-au prezentat sub comand lui Luis Enrique.

Cei 17 fotbalişti din "bula paralelă'' vor rămâne în cantonament într-un hotel din centrul Madridului şi se vor deplasa la centrul de fotbal de la Las Rozas pentru a se antrena în grup, sub comanda selecţionerului şi vor fi supuşi zilnic testelor PCR.

Spania îşi va începe campania de la EURO 2020 pe 14 iunie la Sevilla, împotriva Suediei, o altă echipă care a anunţat două cazuri pozitive la Covid-19, înainte a înfrunta Slovacia şi Polonia.